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В России утвердили новые графики по строительству судов под инвестквоты

В России утвердили новые графики по строительству судов под инвестквоты - 25.04.2024, ПРАЙМ

В России утвердили новые графики по строительству судов под инвестквоты

Новые графики по строительству судов под инвестквоты утверждены с верфями и рыбопромышленниками, никаких штрафных санкций за отставание не предъявляется,... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T05:45+0300

2024-04-25T05:45+0300

2024-04-25T05:46+0300

экономика

россия

инвестквоты

строительство

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Новые графики по строительству судов под инвестквоты утверждены с верфями и рыбопромышленниками, никаких штрафных санкций за отставание не предъявляется, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "По разным проектам разные отставания. Были ковидные ограничения, потом санкции, введенные по поставкам оборудования. Сейчас заключены новые графики по строительству судов со всеми верфями и нашими рыбопромышленными копаниями. Думаю, эти графики будут выдержаны", - сказал Шестаков. Он напомнил, что сроки строительства судов под инвестквоты были продлены до семи лет. "Штрафных санкций никаких не предъявляется, если строительство идет в соответствие с графиком финансирования. Если какие-то сложности есть, инвестор подает заявку, мы графики заново применяем", - добавил Шестаков. Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Закон о втором этапе подписан 29 декабря 2022 года.

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россия, инвестквоты, строительство