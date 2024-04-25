https://1prime.ru/20240425/svo-847680925.html

Украина не доживет до зимы. Западные эксперты называют две причины

Украина не доживет до зимы. Западные эксперты называют две причины - 25.04.2024, ПРАЙМ

Украина не доживет до зимы. Западные эксперты называют две причины

Новые пакеты помощи от западных стран способны улучшить положение Вооруженных сил Украины, но никак не смогут переломить ход конфликта. Украинские войска не... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:31+0300

2024-04-25T10:31+0300

2024-04-25T10:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Новые пакеты помощи от западных стран способны улучшить положение Вооруженных сил Украины, но никак не смогут переломить ход конфликта. Украинские войска не смогут наступать, поскольку Россия уже добилась тотального превосходства на поле боя, а ВСУ измотаны и обескровлены, пишет в статье для The Telegraph обозреватель Ричард Кемп.Он начал статью с таких слов: "Похоже, что, как и прежде в истории, Россия начала за упокой — а заканчивает за здравие. И все благодаря исключительному упорству".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗатем Кемп плавно перешел к прогнозированию эффекта, который могут дать новые масштабные пакеты западной помощи Украине. По его оценкам, эта помощь вполне может смягчить ситуацию на поле боя для ВСУ, однако она не в состоянии помочь Украине перехватить инициативу и, тем более, начать собственное наступление."Причин здесь две. Первая заключается в том, что на многих направлениях Россия добилась господства в воздухе, а наземная противовоздушная оборона ее противника остается неполноценной. Вторая причина — нехватка личного состава у утомленной конфликтом Украины и нежелание инициировать столь необходимую ей масштабную мобилизацию после двух с лишним лет тяжелых боев", - говорится в публикации.При этом автор утверждает, что трудности, с которыми сталкивается Украина, "практически непреодолимы". Ведь Российской Федерации удалось оперативно поставить экономику на военные рельсы и "нарастить огромную силу". И этой силой, как считает Кемп, Россия пожертвует, если это потребуется для достижения поставленных президентом Владимиром Путиным целей.В заключение автор выразил уверенность, что, если российские войска летом займут Харьков, то зимой у западных стран отпадет всякое желание в очередной раз тратиться на защиту Украины.Полный текст читайте на ИноСМИ

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