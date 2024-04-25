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Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада
Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада
Рассуждая об ответных мерах на действия недружественных стран, следует в первую очередь оценить выгоду и ущерб собственной экономике, заявил президент страны... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:08+0300
2024-04-25T17:08+0300
2024-04-25T17:08+0300
политика
владимир путин
рспп
санкции против рф
недружественные страны
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рассуждая об ответных мерах на действия недружественных стран, следует в первую очередь оценить выгоду и ущерб собственной экономике, заявил президент страны Владимир Путин на съезде РСПП. В ходе панельной дискуссии глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов предложил ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт."Сама постановка вопроса, конечно, правильная. Но не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают", - сказал Путин. Он подчеркнул, что следует всегда оценивать, сможет ли страна обеспечить собственный рынок. В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. В ответ Москва предприняла меры, призванные защитить экономику страны и бизнес. Было предписано ограничить или запретить вывоз из страны отдельной продукции и сырья: технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, сельхозтехники и прочего. Кроме того, временное ограничение коснулось некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.Затем премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.Принцип талиона — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие.
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владимир путин, рспп, санкции против рф, недружественные страны
Политика, Владимир Путин, РСПП, санкции против РФ, недружественные страны
Путин не согласился применить "древнее право" в ответ на действия Запада
Путин: нужно искать выгоду для экономики, нельзя всегда применять ответные меры
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рассуждая об ответных мерах на действия недружественных стран, следует в первую очередь оценить выгоду и ущерб собственной экономике, заявил президент страны Владимир Путин на съезде РСПП.
В ходе панельной дискуссии глава совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов предложил ограничить швейцарскому морскому оператору Mediterranean Shipping Company (MSC) работу в России, поскольку самой РФ доступ к западным портам закрыт.
"Сама постановка вопроса, конечно, правильная. Но не всегда выгодно действовать по принципу талиона. Из древнего права понятно: сделать то же самое, что тебе делают", - сказал Путин. Он подчеркнул, что следует всегда оценивать, сможет ли страна обеспечить собственный рынок.
В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. В ответ Москва предприняла меры, призванные защитить экономику страны и бизнес. Было предписано ограничить или запретить вывоз из страны отдельной продукции и сырья: технологического, телекоммуникационного, медицинского оборудования, сельхозтехники и прочего. Кроме того, временное ограничение коснулось некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.
Затем премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей.
Принцип талиона — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие.
Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством