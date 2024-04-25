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Танзания готова познакомить российских туроператоров со страной - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/tanzaniya-847687667.html
Танзания готова познакомить российских туроператоров со страной
Танзания готова познакомить российских туроператоров со страной - 25.04.2024, ПРАЙМ
Танзания готова познакомить российских туроператоров со страной
Танзания готова за свой счет познакомить российских туристических операторов с возможностями для туризма в стране: национальными парками, заповедниками и... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:14+0300
2024-04-25T12:14+0300
экономика
туризм
танзания
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Танзания готова за свой счет познакомить российских туристических операторов с возможностями для туризма в стране: национальными парками, заповедниками и отелями, сообщает посольство РФ в Танзании. "Мы достигли соглашения с профильными ведомствами в Танзании и Минэкономразвития России. Мы формируем сейчас перечень российских туроператоров, представителей госорганов… Добились от танзанийцев, что в случае, если они (туроператоры - ред.) за свой счет сюда прилетят и улетят, то танзанийская сторона берет на себя их пребывание в Танзании, чтобы показать заповедники, национальные парки, отели на берегу", - сказал первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин в ходе форума "Россия-Африка: что дальше?" в МГИМО. Он добавил, что танзанийское направление перспективно для развития туризма из России, а само руководство африканской страны заинтересовано в росте турпотока из РФ. "У нас есть большие успехи в бизнес-туризме. Силами нашего посольства танзанийцы в большом количестве ездят на все наши крупные международные форумы", - подчеркнул дипломат.
https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html
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туризм, танзания
Экономика, Туризм, ТАНЗАНИЯ
12:14 25.04.2024
 
Танзания готова познакомить российских туроператоров со страной

Танзания готова за свой счет познакомить российских туроператоров со страной

© Фото : Unsplash/Ray RuiТанзания
Танзания - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Unsplash/Ray Rui
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Танзания готова за свой счет познакомить российских туристических операторов с возможностями для туризма в стране: национальными парками, заповедниками и отелями, сообщает посольство РФ в Танзании.
"Мы достигли соглашения с профильными ведомствами в Танзании и Минэкономразвития России. Мы формируем сейчас перечень российских туроператоров, представителей госорганов… Добились от танзанийцев, что в случае, если они (туроператоры - ред.) за свой счет сюда прилетят и улетят, то танзанийская сторона берет на себя их пребывание в Танзании, чтобы показать заповедники, национальные парки, отели на берегу", - сказал первый секретарь посольства РФ в Танзании Никита Рассохин в ходе форума "Россия-Африка: что дальше?" в МГИМО.
Он добавил, что танзанийское направление перспективно для развития туризма из России, а само руководство африканской страны заинтересовано в росте турпотока из РФ.
"У нас есть большие успехи в бизнес-туризме. Силами нашего посольства танзанийцы в большом количестве ездят на все наши крупные международные форумы", - подчеркнул дипломат.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России
23 апреля, 11:52
 
ЭкономикаТуризмТАНЗАНИЯ
 
 
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