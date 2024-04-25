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Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024 - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024 - 25.04.2024, ПРАЙМ
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024
Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ) станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:13+0300
2024-04-25T14:44+0300
кавказ
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ) станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума. "Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", — говорится в сообщении "Росконгресса".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для региона честь провести данное мероприятие. По его словам, форум станет знаковым событием и будет проведен на самом высоком уровне. Он рассчитывает, что собрание сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона.Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.
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КАВКАЗ
14:13 25.04.2024 (обновлено: 14:44 25.04.2024)
 
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024

Росконгресс: главной темой КИФ-2024 станет "Большой Кавказ – от моря до моря"

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк*Регионы России. Республика Дагестан
*Регионы России. Республика Дагестан - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ) станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс".
Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума. "Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", — говорится в сообщении "Росконгресса".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для региона честь провести данное мероприятие. По его словам, форум станет знаковым событием и будет проведен на самом высоком уровне. Он рассчитывает, что собрание сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона.
Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.
Чечня - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2024
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