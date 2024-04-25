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Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024

Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024 - 25.04.2024, ПРАЙМ

Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестиционного форума-2024

Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ) станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:13+0300

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кавказ

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Главной темой Кавказского инвестиционного форума (КИФ) станет "Большой Кавказ – от моря до моря", сообщает фонд "Росконгресс". Архитектура деловой программы опубликована на сайте форума. "Главная тема КИФ-2024 – "Большой Кавказ – от моря до моря". Форум состоится в столице Чеченской Республики – городе Грозном", — говорится в сообщении "Росконгресса".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для региона честь провести данное мероприятие. По его словам, форум станет знаковым событием и будет проведен на самом высоком уровне. Он рассчитывает, что собрание сможет продемонстрировать гостям свои проекты и познакомить с традициями региона.Деловая программа КИФ-2024 включает в себя более 60 мероприятий, внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной повестке. Центральным событием форума станет пленарное заседание.

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