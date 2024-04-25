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В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан

В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан - 25.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан

В Кремле понимают избирательный подход Запада к санкциям в тех сферах, где при отказе от продукции из РФ бизнес с трудом сможет сохранять конкурентоспособность, | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:37+0300

2024-04-25T12:37+0300

2024-04-25T13:07+0300

экономика

санкции против рф

дмитрий песков

титан

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В Кремле понимают избирательный подход Запада к санкциям в тех сферах, где при отказе от продукции из РФ бизнес с трудом сможет сохранять конкурентоспособность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России.Европейская корпорация Airbus во вторник сообщила, что получила от властей Канады разрешение на проведение операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Оттава ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций. "Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности", — ответил Песков на вопрос журналистов, что думают в Кремле о такой избирательности.Титан - стратегический материал, основа множества отраслей современной промышленности. За уникальные свойства его часто называют лучшим металлом во Вселенной. Титановые сплавы обладают низкой плотностью, хорошей коррозионной стойкостью, низкой теплопроводностью. Вдобавок они нетоксичны и немагнитны, легко поддаются обработке, биосовместимы с другими металлами.Основным производителем титана с большим отрывом является Китай – на него приходится около трети рынка. Остальное делят Япония, Россия и Казахстан, доля прочих игроков незначительна. Российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана, который занимает четверть мирового рынка.

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санкции против рф, дмитрий песков, титан