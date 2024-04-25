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"Сургутнефтегаз" положительно оценил ситуацию на топливном рынке России
"Сургутнефтегаз" положительно оценил ситуацию на топливном рынке России - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Сургутнефтегаз" положительно оценил ситуацию на топливном рынке России
Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов положительно оценил ситуацию на российском топливном рынке, отметив, что компания поставляет на него все, что может. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:18+0300
2024-04-25T11:18+0300
2024-04-25T11:18+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов положительно оценил ситуацию на российском топливном рынке, отметив, что компания поставляет на него все, что может."Положительно", - ответил он журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке.Комментируя вопрос о том, что может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: "Мы все, что можем, поставляем"."Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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россия, сургутнефтегаз, новости
Энергетика, РОССИЯ, Сургутнефтегаз, Новости
"Сургутнефтегаз" положительно оценил ситуацию на топливном рынке России
Глава "Сургутнефтегаза" положительно оценил ситуацию на топливном рынке России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов положительно оценил ситуацию на российском топливном рынке, отметив, что компания поставляет на него все, что может.
"Положительно", - ответил он журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке.
Комментируя вопрос о том, что может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: "Мы все, что можем, поставляем".
"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
В "Сургутнефтегазе" отчитались о приросте запасов углеводородов в 2023 году