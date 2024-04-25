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ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 25.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240425/turtsiya-847694295.html
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 25.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг сохранил учётную ставку на уровне 50 процентов, говорится в заявлении регулятора. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:08+0300
2024-04-25T14:09+0300
экономика
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг сохранил учётную ставку на уровне 50 процентов, говорится в заявлении регулятора."Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении.Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка.Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям.Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.ЦБ Турции ожидает "выравнивания инфляционной ситуации" к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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цб турции
Экономика, ЦБ Турции
14:08 25.04.2024 (обновлено: 14:09 25.04.2024)
 
ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 50 процентов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг сохранил учётную ставку на уровне 50 процентов, говорится в заявлении регулятора.
"Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении.
Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка.
Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.
ЦБ Турции ожидает "выравнивания инфляционной ситуации" к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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