https://1prime.ru/20240425/turtsiya-847694295.html

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне - 25.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг сохранил учётную ставку на уровне 50 процентов, говорится в заявлении регулятора. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:08+0300

2024-04-25T14:08+0300

2024-04-25T14:09+0300

экономика

цб турции

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg

МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг сохранил учётную ставку на уровне 50 процентов, говорится в заявлении регулятора."Принято решение сохранить ставку на уровне 50%", - говорится в заявлении.Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов и участников рынка.Руководство турецкого регулятора ранее заявляло о намерении удерживать эту ставку до тех пор, пока инфляция в стране не покажет признаков устойчивого снижения к целевым значениям.Годовая инфляция в Турции по итогам марта, по официальным данным, ускорилась до 68,5% с 67,07% месяцем ранее, сообщал Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 124,63%.ЦБ Турции ожидает "выравнивания инфляционной ситуации" к концу текущего года, прогноз регулятора на конец года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://1prime.ru/20240425/bank-847680794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цб турции