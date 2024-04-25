https://1prime.ru/20240425/uchastie-847713441.html
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях - 25.04.2024, ПРАЙМ
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях
Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T22:31+0300
2024-04-25T22:31+0300
2024-04-25T22:31+0300
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. "Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", — указал он журналистам. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на украинской территории, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
https://1prime.ru/20240417/pentagon-847474238.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военные
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях
Пентагон: военные США на Украине не обучают ВСУ и не намерены участвовать в боях
ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
"Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", — указал он журналистам.
Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на украинской территории, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
Пентагон раскрыл, что конкретно просил Киев у США