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Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях

Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях - 25.04.2024, ПРАЙМ

Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях

Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T22:31+0300

2024-04-25T22:31+0300

2024-04-25T22:31+0300

военные

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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. "Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", — указал он журналистам. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на украинской территории, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.

https://1prime.ru/20240417/pentagon-847474238.html

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военные