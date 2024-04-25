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Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях - 25.04.2024, ПРАЙМ
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях
Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T22:31+0300
2024-04-25T22:31+0300
военные
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. "Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", — указал он журналистам. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на украинской территории, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
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военные
военные
22:31 25.04.2024
 
Пентагон: американские военные на Украине не будут участвовать в боях

Пентагон: военные США на Украине не обучают ВСУ и не намерены участвовать в боях

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не обучают украинских солдат, а только помогают с логистикой и следят за поставками оружия, сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
"Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг", — указал он журналистам.
Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на украинской территории, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
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