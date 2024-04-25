https://1prime.ru/20240425/udary-847713178.html

NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS

NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS - 25.04.2024, ПРАЙМ

NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS

В Пентагоне признали, что Украина сможет атаковать Крым недавно поставленными ракетами ATACMS большей дальности, указала газета New York Times, ссылаясь на... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T22:15+0300

2024-04-25T22:15+0300

2024-04-25T22:15+0300

ракеты atacms

крым

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В Пентагоне признали, что Украина сможет атаковать Крым недавно поставленными ракетами ATACMS большей дальности, указала газета New York Times, ссылаясь на источники.24 апреля Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ATACMS. Отмечается, что оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. По данным СМИ, украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу."Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", — говорится в материале статьи.Источники газеты отметили, что задача использования систем большей дальности состоит в "усилении давления" на полуостров.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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ракеты atacms, крым