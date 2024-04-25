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NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS
NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS - 25.04.2024, ПРАЙМ
NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS
В Пентагоне признали, что Украина сможет атаковать Крым недавно поставленными ракетами ATACMS большей дальности, указала газета New York Times, ссылаясь на... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T22:15+0300
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В Пентагоне признали, что Украина сможет атаковать Крым недавно поставленными ракетами ATACMS большей дальности, указала газета New York Times, ссылаясь на источники.24 апреля Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ATACMS. Отмечается, что оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. По данным СМИ, украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу."Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", — говорится в материале статьи.Источники газеты отметили, что задача использования систем большей дальности состоит в "усилении давления" на полуостров.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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ракеты atacms, крым
NYT: в США признали, что Киев может атаковать Крым ракетами ATACMS
NYT: в США признали, что Киев может использовать ATACMS для ударов по Крыму
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В Пентагоне признали, что Украина сможет атаковать Крым недавно поставленными ракетами ATACMS большей дальности, указала газета New York Times, ссылаясь на источники.
24 апреля Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине ATACMS. Отмечается, что оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. По данным СМИ, украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
"Украинские силы смогут использовать недавно поставленную... ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в... Крыму", — говорится в материале статьи.
Генсек НАТО признал, что США и Европа не помогали Украине последнее время
Источники газеты отметили, что задача использования систем большей дальности состоит в "усилении давления" на полуостров.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.