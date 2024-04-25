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Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста"
Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста" - 25.04.2024, ПРАЙМ
Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста"
Крупнейшего производителя грузовых вагонов в России - НПК "Объединенную вагонную компанию" (ОВК) - у банка "Траст" купили акционеры Уральской... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T14:22+0300
2024-04-25T14:22+0300
2024-04-25T14:22+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Крупнейшего производителя грузовых вагонов в России - НПК "Объединенную вагонную компанию" (ОВК) - у банка "Траст" купили акционеры Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и еще три бизнесмена как частные лица, сообщил предприниматель журналистам. Председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов сообщал, что банк продал принадлежащие ему 93,6% акций ОВК профильному инвестору. Покупатель официально до сих пор не назывался. "У ОВК частные акционеры, я один из них… Купили (акции ОВК у "Траста" - ред.) акционеры УГМК, но не на УГМК, а это частные пакеты", - ответил Бокарев на вопрос, правда ли структуры УГМК теперь акционеры ОВК. Такая информация фигурировала ранее в СМИ, и корреспондент РИА Новости попросил Бокарева ответить на этот вопрос в кулуарах съезда РСПП, который проходит в Москве в четверг. На вопрос, сколько человек стали покупателями акций ОВК, Бокарев ответил: "Четверо". Он уточнил, что акции ОВК распределены между бизнесменами пропорционально. "У всех одинаковые проценты", - сообщил Бокарев. Сделка, по его словам, закрыта в декабре 2023 года. "Было куплено в результате около 96%", - прокомментировал он размер пакета приобретенных акций. Бокарев также является совладельцем крупнейшего производителя пассажирских вагонов - "Трансмашхоллинга".
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угмк, траст, покупка бизнеса
Экономика, УГМК, Траст, покупка бизнеса
Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста"
Акционер УГМК Бокарев заявил, что купил ОВК вместе с еще тремя бизнесменами
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Крупнейшего производителя грузовых вагонов в России - НПК "Объединенную вагонную компанию" (ОВК) - у банка "Траст" купили акционеры Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и еще три бизнесмена как частные лица, сообщил предприниматель журналистам.
Председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов сообщал, что банк продал принадлежащие ему 93,6% акций ОВК профильному инвестору. Покупатель официально до сих пор не назывался.
"У ОВК частные акционеры, я один из них… Купили (акции ОВК у "Траста" - ред.) акционеры УГМК, но не на УГМК, а это частные пакеты", - ответил Бокарев на вопрос, правда ли структуры УГМК теперь акционеры ОВК. Такая информация фигурировала ранее в СМИ, и корреспондент РИА Новости попросил Бокарева ответить на этот вопрос в кулуарах съезда РСПП, который проходит в Москве в четверг.
На вопрос, сколько человек стали покупателями акций ОВК, Бокарев ответил: "Четверо". Он уточнил, что акции ОВК распределены между бизнесменами пропорционально. "У всех одинаковые проценты", - сообщил Бокарев.
Сделка, по его словам, закрыта в декабре 2023 года. "Было куплено в результате около 96%", - прокомментировал он размер пакета приобретенных акций.
Бокарев также является совладельцем крупнейшего производителя пассажирских вагонов - "Трансмашхоллинга".
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