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Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста"

Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста" - 25.04.2024, ПРАЙМ

Акционер УГМК раскрыл подробности покупки ОВК у "Траста"

Крупнейшего производителя грузовых вагонов в России - НПК "Объединенную вагонную компанию" (ОВК) - у банка "Траст" купили акционеры Уральской... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:22+0300

2024-04-25T14:22+0300

2024-04-25T14:22+0300

экономика

угмк

траст

покупка бизнеса

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Крупнейшего производителя грузовых вагонов в России - НПК "Объединенную вагонную компанию" (ОВК) - у банка "Траст" купили акционеры Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев и еще три бизнесмена как частные лица, сообщил предприниматель журналистам. Председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов сообщал, что банк продал принадлежащие ему 93,6% акций ОВК профильному инвестору. Покупатель официально до сих пор не назывался. "У ОВК частные акционеры, я один из них… Купили (акции ОВК у "Траста" - ред.) акционеры УГМК, но не на УГМК, а это частные пакеты", - ответил Бокарев на вопрос, правда ли структуры УГМК теперь акционеры ОВК. Такая информация фигурировала ранее в СМИ, и корреспондент РИА Новости попросил Бокарева ответить на этот вопрос в кулуарах съезда РСПП, который проходит в Москве в четверг. На вопрос, сколько человек стали покупателями акций ОВК, Бокарев ответил: "Четверо". Он уточнил, что акции ОВК распределены между бизнесменами пропорционально. "У всех одинаковые проценты", - сообщил Бокарев. Сделка, по его словам, закрыта в декабре 2023 года. "Было куплено в результате около 96%", - прокомментировал он размер пакета приобретенных акций. Бокарев также является совладельцем крупнейшего производителя пассажирских вагонов - "Трансмашхоллинга".

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угмк, траст, покупка бизнеса