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Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе

Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе - 25.04.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе

Те, кто способен правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, добиваются успеха в бизнесе, заявил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T16:00+0300

2024-04-25T16:00+0300

2024-04-25T16:37+0300

экономика

россия

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Те, кто способен правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, добиваются успеха в бизнесе, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг, 25 апреля, выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей."Независимо от масштаба бизнеса успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения", — сказал он.Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. РСПП объединяет тысячи российских компаний по всей стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, бизнес