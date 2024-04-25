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Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе
Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе - 25.04.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе
Те, кто способен правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, добиваются успеха в бизнесе, заявил президент России Владимир Путин. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:00+0300
2024-04-25T16:37+0300
экономика
россия
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Те, кто способен правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, добиваются успеха в бизнесе, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг, 25 апреля, выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей."Независимо от масштаба бизнеса успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения", — сказал он.Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. РСПП объединяет тысячи российских компаний по всей стране.
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россия, владимир путин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес
16:00 25.04.2024 (обновлено: 16:37 25.04.2024)
 
Путин раскрыл секрет успеха в бизнесе

Путин: в бизнесе успех сопутствует тем, кто правильно воспринимает условия рынка

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Те, кто способен правильно воспринимать рыночные условия и готов меняться, добиваются успеха в бизнесе, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 25 апреля, выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Независимо от масштаба бизнеса успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения", — сказал он.
Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. РСПП объединяет тысячи российских компаний по всей стране.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
15:58
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБизнес
 
 
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