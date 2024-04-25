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Доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля - 25.04.2024, ПРАЙМ

Доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Рубль ускорил рост: доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:27+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Рубль ускорил рост: доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.29 мск падает на 30 копеек, до 91,95 рубля, юань – на 2 копейки, до 12,66 рубля, евро – на 31 копейку, до 98,44 рубля.

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