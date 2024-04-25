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Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", заявил МИД - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", заявил МИД
Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", заявил МИД - 25.04.2024, ПРАЙМ
Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", заявил МИД
Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T16:04+0300
2024-04-25T16:04+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я бы не сказал, что эта идея отложена в долгий ящик, хотя ее реализация, как мы все понимаем, сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена", - заявил Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Он выразил уверенность, что "работоспособная взаимоустраивающая всех, при этом достаточно смелая, достаточно новаторская схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая не исчисляется годами и десятилетиями, а гораздо быстрее".
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брикс, единая валюта, новости
Экономика, БРИКС, единая валюта, Новости
16:04 25.04.2024
 
Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", заявил МИД

Рябков: идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Идея о создании единой валюты БРИКС "не отложена в долгий ящик", но ее реализация связана с серьезными аспектами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не сказал, что эта идея отложена в долгий ящик, хотя ее реализация, как мы все понимаем, сопряжена в том числе с такими аспектами, как создание единого эмиссионного центра, создание Центробанка, который устанавливает общую, основную учетную ставку, как возможности для заимствований у Центробанка банками стран-участниц. Согласитесь, что на сегодня БРИКС, имеющий за плечами 15 лет и только что расширившийся в два раза по численному составу, вряд ли готов к подобного рода шагам и экспериментам. Но это не значит, что эта идея отложена", - заявил Рябков на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Он выразил уверенность, что "работоспособная взаимоустраивающая всех, при этом достаточно смелая, достаточно новаторская схема в этой сфере будет отработана, причем в перспективе, которая не исчисляется годами и десятилетиями, а гораздо быстрее".
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
БРИКС будет работать над использованием национальных валют, заявил Рябков
30 января, 10:09
 
ЭкономикаБРИКСединая валютаНовости
 
 
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