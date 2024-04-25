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Макрон потребовал от ЕС показать, что он не является вассалом США

Макрон потребовал от ЕС показать, что он не является вассалом США - 25.04.2024, ПРАЙМ

Макрон потребовал от ЕС показать, что он не является вассалом США

Евросоюзу требуются партнерства с другими странами, ему необходимо показать, что он не является вассалом США, в том числе в сфере обороны. Об этом заявил в ходе | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:42+0300

2024-04-25T14:42+0300

2024-04-25T14:43+0300

политика

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 25 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу требуются партнерства с другими странами, ему необходимо показать, что он не является вассалом США, в том числе в сфере обороны. Об этом заявил в ходе выступления в Сорбонне президент Франции Эммануэль Макрон. Оно транслировалось в официальном аккаунте президента в соцсети Х.Он также заявил, что Евросоюз должен выстроить "новую парадигму обороны" и стратегическую концепцию безопасности, опирающуюся также на дипломатию. "В ближайшие годы нам необходимо дополнить эту "оборонную Европу", наше "пробуждение" в сфере обороны и продолжить выстраивать партнерства с третьими странами. Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в плане экономических соглашений", — сказал французский лидер. По мнению Макрона, Европе следует показать, что она не просто "край западного мира" и что ЕС "против биполярной конфронтации, которая устанавливается слишком на многих континентах".

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эммануэль макрон, ес, сша