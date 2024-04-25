https://1prime.ru/20240425/vozvraschenie-847675035.html

Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян

Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян - 25.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко призвала создать условия для возвращения уехавших россиян

Нужно создавать условия для возвращения людей, которые в силу разных причин уехали из России, но не выступали против нее, заявила РИА Новости спикер Совета... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T08:17+0300

2024-04-25T08:17+0300

2024-04-25T08:18+0300

политика

валентина матвиенко

уехавшие россияне

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Нужно создавать условия для возвращения людей, которые в силу разных причин уехали из России, но не выступали против нее, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она напомнила, что есть категории граждан, к которым относятся те, кто "по разным причинам выехали за рубеж: кто-то по деловым, научным связям, кто-то в поисках более счастливой жизни, кто-то по семейным, бытовым обстоятельствам – они были, есть и остаются нашими гражданами, и Россия всегда их ждет домой". Матвиенко призвала создать условия для возвращения таких людей, "если, конечно, они не выступали против своей страны, не желали ей вреда". "И они должны понимать, что где бы они ни находились, они находятся под защитой своего государства, потому что они граждане России. И многие из них не рвут связь со своей Родиной", — подчеркнула она. В качестве примера спикер привела очереди посольствах и консульствах РФ во время президентских выборов России в марте текущего. По ее словам, очереди из россиян за границей, которые посчитали нужным принять участие в важнейшем политическом событии страны, не боялись, что их сфотографируют, шли и голосовали — это "настоящие граждане, что называется".Матвиенко также напомнила, что что часть соотечественников осталась вынужденно за рубежом после развала СССР. Она призвала хорошо и правильно работать со всеми этими категориями людей. Вместе с тем спикер напомнила и о другой категории россиян."Вы знаете, есть часть... тех людей, которые в самый трудный момент для России не просто уехали, а которые продолжают хаять свою страну, продолжают желать ей поражения, которые делают все, чтобы навредить нашей стране. И я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать", — сказала она.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240423/matvienko-847606503.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, уехавшие россияне