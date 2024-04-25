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ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240425/vtb-847679256.html
ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год
ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год - 25.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год
Группа ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год, в планах заработать больше 435 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T10:03+0300
2024-04-25T10:07+0300
экономика
банки
прибыль
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Группа ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год, в планах заработать больше 435 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Мы будем в PnL (отчет о прибылях и убытках – ред.) пересматривать вверх, скорее всего, чистую прибыль в 435 миллиардов рублей. На сколько - скажем при раскрытии полугодовой отчетности… Мы назовем цифру годовой прибыли в новом таргете", - сказал Пьянов. Ранее, в феврале, топ-менеджер сообщал, что ВТБ рассчитывает в 2024 году получить чистую прибыль по МСФО на уровне 435 миллиардов рублей. За прошлый год финансовый результат банка достиг рекордных 432 миллиардов рублей.По словам Пьянова, ВТБ рассчитывает, что его чистая прибыль по МСФО во втором квартале точно будет больше, чем в первом, то есть больше 122 миллиардов рублей."Второй квартал 2024 года по прибыли точно будет лучше, чем первый, то есть больше, чем 122 миллиарда рублей", - сказал Пьянов."Это связано с необходимостью отражения во втором квартале как "переехавшей" (с первого квартала - ред.) сделки по продаже внешнему контрагенту портфеля заблокированных активов, так и с отражением во втором квартале отложенного налогового актива по банку финансовой корпорации "Открытие", - пояснил он.В сообщении группы отмечается, что чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 16,8% в годовом выражении - до 122,4 миллиарда рублей."Чистая прибыль группы ВТБ за первый квартал 2024 года составила 122,4 миллиарда рублей, что на 16,8% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ", - сказано в сообщении.Расходы на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки за первый квартал составили 28,6 миллиарда рублей, сократившись на 41,2% к аналогичному периоду прошлого года.По состоянию на 31 марта 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 22,1 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%. В том числе кредиты юридическим лицам за первый квартал увеличились на 6,8% - до 15 триллионов рублей. Портфель розничных кредитов вырос на 2,6% - до 7,2 триллиона рублей.С начала года совокупные средства клиентов ВТБ выросли на 3% - до 23 триллионов рублей по состоянию на 31 марта. При этом средства клиентов - юридических лиц выросли на 2%, до 13 триллионов рублей. Объем средств физлиц увеличился на 4,2%, перешагнув планку в 10 триллионов рублей.
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банки, прибыль
Экономика, Банки, прибыль
10:03 25.04.2024 (обновлено: 10:07 25.04.2024)
 
ВТБ пересмотрит прогноз по прибыли на 2024 год

ВТБ: в планах банка заработать больше 435 миллиардов рублей в 2024 году

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Группа ВТБ пересмотрит прогноз по чистой прибыли по МСФО на 2024 год, в планах заработать больше 435 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы будем в PnL (отчет о прибылях и убытках – ред.) пересматривать вверх, скорее всего, чистую прибыль в 435 миллиардов рублей. На сколько - скажем при раскрытии полугодовой отчетности… Мы назовем цифру годовой прибыли в новом таргете", - сказал Пьянов.
Ранее, в феврале, топ-менеджер сообщал, что ВТБ рассчитывает в 2024 году получить чистую прибыль по МСФО на уровне 435 миллиардов рублей. За прошлый год финансовый результат банка достиг рекордных 432 миллиардов рублей.
По словам Пьянова, ВТБ рассчитывает, что его чистая прибыль по МСФО во втором квартале точно будет больше, чем в первом, то есть больше 122 миллиардов рублей.
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"Второй квартал 2024 года по прибыли точно будет лучше, чем первый, то есть больше, чем 122 миллиарда рублей", - сказал Пьянов.
"Это связано с необходимостью отражения во втором квартале как "переехавшей" (с первого квартала - ред.) сделки по продаже внешнему контрагенту портфеля заблокированных активов, так и с отражением во втором квартале отложенного налогового актива по банку финансовой корпорации "Открытие", - пояснил он.
В сообщении группы отмечается, что чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 16,8% в годовом выражении - до 122,4 миллиарда рублей.
"Чистая прибыль группы ВТБ за первый квартал 2024 года составила 122,4 миллиарда рублей, что на 16,8% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ", - сказано в сообщении.
Расходы на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки за первый квартал составили 28,6 миллиарда рублей, сократившись на 41,2% к аналогичному периоду прошлого года.
По состоянию на 31 марта 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 22,1 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 5,4%. В том числе кредиты юридическим лицам за первый квартал увеличились на 6,8% - до 15 триллионов рублей. Портфель розничных кредитов вырос на 2,6% - до 7,2 триллиона рублей.
С начала года совокупные средства клиентов ВТБ выросли на 3% - до 23 триллионов рублей по состоянию на 31 марта. При этом средства клиентов - юридических лиц выросли на 2%, до 13 триллионов рублей. Объем средств физлиц увеличился на 4,2%, перешагнув планку в 10 триллионов рублей.
 
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