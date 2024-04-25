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ВТБ сравнил ситуацию в экономике России с эффектом Джанибекова
ВТБ сравнил ситуацию в экономике России с эффектом Джанибекова - 25.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ сравнил ситуацию в экономике России с эффектом Джанибекова
Российская экономика, несмотря на "охлаждающий импульс" в виде высокой ключевой ставки ЦБ, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, - такую ситуацию... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:08+0300
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на "охлаждающий импульс" в виде высокой ключевой ставки ЦБ, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, - такую ситуацию можно сравнить с эффектом Джанибекова, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Как напомнил топ-менеджер, советский летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание, что гайка в условиях невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком. "Экономика России при этой 16-процентной ставке продемонстрировала, по нашему мнению, эффект Джанибекова", - сказал Пьянов. "Несмотря на вот этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу инерции масс, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом выше, чем прогнозировал ЦБ, и наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения", - добавил он. Это проявляется в высоком темпе прироста ВВП и повышенной кредитной активности, в первую очередь в части корпоративного кредитования, пояснил Пьянов. ВТБ ждет повышения прогнозов Банка России по росту экономики РФ и кредитованию компаний.
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россия, втб, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Новости
ВТБ сравнил ситуацию в экономике России с эффектом Джанибекова
ВТБ: экономика России продемонстрировала эффект Джанибекова
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на "охлаждающий импульс" в виде высокой ключевой ставки ЦБ, продолжает демонстрировать высокие темпы роста, - такую ситуацию можно сравнить с эффектом Джанибекова, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Как напомнил топ-менеджер, советский летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание, что гайка в условиях невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком.
"Экономика России при этой 16-процентной ставке продемонстрировала, по нашему мнению, эффект Джанибекова", - сказал Пьянов.
"Несмотря на вот этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу инерции масс, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом выше, чем прогнозировал ЦБ, и наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения", - добавил он.
Это проявляется в высоком темпе прироста ВВП и повышенной кредитной активности, в первую очередь в части корпоративного кредитования, пояснил Пьянов. ВТБ ждет повышения прогнозов Банка России по росту экономики РФ и кредитованию компаний.
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