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ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу - 25.04.2024, ПРАЙМ
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ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу
ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу - 25.04.2024, ПРАЙМ
ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу
ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:21+0300
2024-04-25T11:37+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции."Мы точно реализуем во втором квартале 2024 года сделку по продаже части нашего портфеля заблокированных активов третьему лицу. Соответственно, с признанием позитивного эффекта от этой транзакции ", - сообщил Пьянов.
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РОССИЯ, ВТБ, Новости
11:21 25.04.2024 (обновлено: 11:37 25.04.2024)
 
ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу

ВТБ во II квартале проведет сделку по продаже части протфеля заблокированных активов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.
"Мы точно реализуем во втором квартале 2024 года сделку по продаже части нашего портфеля заблокированных активов третьему лицу. Соответственно, с признанием позитивного эффекта от этой транзакции ", - сообщил Пьянов.
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