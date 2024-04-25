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ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу

ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу - 25.04.2024, ПРАЙМ

ВТБ продаст часть портфеля заблокированных активов третьему лицу

ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:21+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. ВТБ во втором квартале этого года проведет сделку по продаже части портфеля заблокированных активов третьему лицу, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции."Мы точно реализуем во втором квартале 2024 года сделку по продаже части нашего портфеля заблокированных активов третьему лицу. Соответственно, с признанием позитивного эффекта от этой транзакции ", - сообщил Пьянов.

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