https://1prime.ru/20240425/x5retailgroup-847687078.html
Суд удовлетворил иск Минпромторга по корпоративным правам нидерландской X5
Суд удовлетворил иск Минпромторга по корпоративным правам нидерландской X5 - 25.04.2024, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск Минпромторга по корпоративным правам нидерландской X5
Арбитражный суд удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group NV в ее российской дочерней компании,... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:57+0300
2024-04-25T11:57+0300
2024-04-25T12:03+0300
экономика
минпромторг
суд
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group NV в ее российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщает ритейлер."Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга России о приостановлении корпоративных прав компании в ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Х5" ("Дочерняя компания")", - говорится в сообщении.Уточняется, что суд полностью удовлетворил иск, однако еще не опубликовал полный текст решения. В результате компании неизвестно его конкретное содержание и дата выпуска, которая служит отправной точкой для процедур закона. "Тем не менее, уже понятно, что решение суда приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу", - добавляется в сообщении.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.
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минпромторг, суд, x5 retail group
Экономика, Минпромторг, суд, X5 Retail Group
Суд удовлетворил иск Минпромторга по корпоративным правам нидерландской X5
Суд приостановил корпоративные права нидерландской X5 к ее российской "дочке"
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group NV в ее российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщает ритейлер.
"Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга России о приостановлении корпоративных прав компании в ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Х5" ("Дочерняя компания")", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд полностью удовлетворил иск, однако еще не опубликовал полный текст решения. В результате компании неизвестно его конкретное содержание и дата выпуска, которая служит отправной точкой для процедур закона. "Тем не менее, уже понятно, что решение суда приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу", - добавляется в сообщении.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.
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