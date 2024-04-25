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Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова
Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова - 25.04.2024, ПРАЙМ
Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова
Россия примет ответные меры на блокировку Швейцарией активов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:26+0300
2024-04-25T13:26+0300
мария захарова
россия
швейцария
замороженные российские активы
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры на блокировку Швейцарией активов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В 2023 году Швейцария заморозила российские активы на сумму 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции.Захарова напомнила, что блокировкак западными странами российских активов является незаконной мерой и грубым нарушением международного права."Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - отметила она.Дипломат добавила, что Россия зеркально ответит на любые недружественные действия. По ее словам, соответствующие инструменты у страны есть. Захарова подчеркнула, что ответ затронет и Швейцарию, если берн не одумается.
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мария захарова, россия, швейцария, замороженные российские активы
Мария Захарова, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, замороженные российские активы
13:26 25.04.2024
 
Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова

Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры на блокировку Швейцарией активов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В 2023 году Швейцария заморозила российские активы на сумму 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции.
Захарова напомнила, что блокировкак западными странами российских активов является незаконной мерой и грубым нарушением международного права.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
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"Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - отметила она.
Дипломат добавила, что Россия зеркально ответит на любые недружественные действия. По ее словам, соответствующие инструменты у страны есть. Захарова подчеркнула, что ответ затронет и Швейцарию, если берн не одумается.
 
Мария ЗахароваРОССИЯШВЕЙЦАРИЯзамороженные российские активы
 
 
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