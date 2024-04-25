https://1prime.ru/20240425/zakharova-847691005.html

Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова

Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова - 25.04.2024, ПРАЙМ

Россия проработает ответ на блокировку Швейцарией активов, заявила Захарова

Россия примет ответные меры на блокировку Швейцарией активов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:26+0300

2024-04-25T13:26+0300

2024-04-25T13:26+0300

мария захарова

россия

швейцария

замороженные российские активы

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Россия примет ответные меры на блокировку Швейцарией активов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В 2023 году Швейцария заморозила российские активы на сумму 635 миллионов долларов, а также два объекта недвижимости, спортивные и роскошные автомобили, мебель и инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции.Захарова напомнила, что блокировкак западными странами российских активов является незаконной мерой и грубым нарушением международного права."Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - отметила она.Дипломат добавила, что Россия зеркально ответит на любые недружественные действия. По ее словам, соответствующие инструменты у страны есть. Захарова подчеркнула, что ответ затронет и Швейцарию, если берн не одумается.

https://1prime.ru/20240425/polsha-847690564.html

швейцария

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мария захарова, россия, швейцария, замороженные российские активы