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В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию - 25.04.2024, ПРАЙМ
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В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию
В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию - 25.04.2024, ПРАЙМ
В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию
Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:00+0300
2024-04-25T08:00+0300
мнения аналитиков
зарплата
повышение зарплаты
индексация зарплаты
?1714021202
Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать уровень вознаграждения. Каких сфер это коснулось и какие деньги теперь предлагают работникам? Недостаток свободных кандидатов вынуждает компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. По данным Работа.ру, в первом квартале этого года 47 процентов российских компаний повысили зарплаты сотрудникам. И будут продолжать это делать и дальше. В среднем зарплатные предложения в январе-марте выросли на 20 процентов к аналогичному уровню прошлого года. Самый высокий рост — в сфере услуг, но и другие сферы не обошли вниманием. В среднем доход в них за год вырос на 32 процента до 83,8 тысяч рублей. В первом года квартале прошлого такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в 63,5 тысяч. Говоря об отдельных отраслях, стоит выделить красоту и здоровье (рост зарплат на 24,8 процента). В январе-марте специалисты в этой области могли претендовать на 90,4 тысячи рублей, годом ранее — на 72,4 тысячи. В строительстве зарплатные предложения выросли на 19,2 процента, в транспортной отрасли — на 17,1 процент, в торговле — на 15,7 процента. В сфере маркетинга и рекламы прирост средних зарплатных предложений составил 22,9 процента, для сотрудников без опыта — 21,3 процента, в области бизнес-услуг — 20,7 процентов. Растут и зарплатные предложения для студенческих вакансий (где возможна стажировка). В первом квартале за работодатели готовы были платить студентам 100,2 тысячи рублей — на 23,4 процента больше, чем годом ранее. Многие работодатели с помощью студентов закрывают потребность в дополнительных кадрах. При этом в плюсе остаются и сами стажеры, ведь зарплаты на таких позициях достаточно конкурентные.
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Александр Ветерков
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, зарплата, повышение зарплаты, индексация зарплаты
Мнения аналитиков, зарплата, повышение зарплаты, индексация зарплаты
08:00 25.04.2024
 
В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию

Эксперт Ветерков: в I квартале зарплаты росли на 20% год к году и это не предел

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Заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков
Александр Ветерков
Заместитель генерального директора Работа.ру
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Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать уровень вознаграждения. Каких сфер это коснулось и какие деньги теперь предлагают работникам?
Недостаток свободных кандидатов вынуждает компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. По данным Работа.ру, в первом квартале этого года 47 процентов российских компаний повысили зарплаты сотрудникам. И будут продолжать это делать и дальше.
В среднем зарплатные предложения в январе-марте выросли на 20 процентов к аналогичному уровню прошлого года. Самый высокий рост — в сфере услуг, но и другие сферы не обошли вниманием. В среднем доход в них за год вырос на 32 процента до 83,8 тысяч рублей. В первом года квартале прошлого такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в 63,5 тысяч.
Говоря об отдельных отраслях, стоит выделить красоту и здоровье (рост зарплат на 24,8 процента). В январе-марте специалисты в этой области могли претендовать на 90,4 тысячи рублей, годом ранее — на 72,4 тысячи.
В строительстве зарплатные предложения выросли на 19,2 процента, в транспортной отрасли — на 17,1 процент, в торговле — на 15,7 процента.
В сфере маркетинга и рекламы прирост средних зарплатных предложений составил 22,9 процента, для сотрудников без опыта — 21,3 процента, в области бизнес-услуг — 20,7 процентов.
Растут и зарплатные предложения для студенческих вакансий (где возможна стажировка). В первом квартале за работодатели готовы были платить студентам 100,2 тысячи рублей — на 23,4 процента больше, чем годом ранее. Многие работодатели с помощью студентов закрывают потребность в дополнительных кадрах. При этом в плюсе остаются и сами стажеры, ведь зарплаты на таких позициях достаточно конкурентные.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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