В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию - 25.04.2024, ПРАЙМ
В каких сферах рост зарплат обгоняет инфляцию
Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T08:00+0300
2024-04-25T08:00+0300
2024-04-25T08:00+0300
мнения аналитиков
зарплата
повышение зарплаты
индексация зарплаты
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Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать уровень вознаграждения. Каких сфер это коснулось и какие деньги теперь предлагают работникам? Недостаток свободных кандидатов вынуждает компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. По данным Работа.ру, в первом квартале этого года 47 процентов российских компаний повысили зарплаты сотрудникам. И будут продолжать это делать и дальше. В среднем зарплатные предложения в январе-марте выросли на 20 процентов к аналогичному уровню прошлого года. Самый высокий рост — в сфере услуг, но и другие сферы не обошли вниманием. В среднем доход в них за год вырос на 32 процента до 83,8 тысяч рублей. В первом года квартале прошлого такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в 63,5 тысяч. Говоря об отдельных отраслях, стоит выделить красоту и здоровье (рост зарплат на 24,8 процента). В январе-марте специалисты в этой области могли претендовать на 90,4 тысячи рублей, годом ранее — на 72,4 тысячи. В строительстве зарплатные предложения выросли на 19,2 процента, в транспортной отрасли — на 17,1 процент, в торговле — на 15,7 процента. В сфере маркетинга и рекламы прирост средних зарплатных предложений составил 22,9 процента, для сотрудников без опыта — 21,3 процента, в области бизнес-услуг — 20,7 процентов. Растут и зарплатные предложения для студенческих вакансий (где возможна стажировка). В первом квартале за работодатели готовы были платить студентам 100,2 тысячи рублей — на 23,4 процента больше, чем годом ранее. Многие работодатели с помощью студентов закрывают потребность в дополнительных кадрах. При этом в плюсе остаются и сами стажеры, ведь зарплаты на таких позициях достаточно конкурентные.
Отток мигрантов из России способствует росту зарплат местных жителей. Найти компетентных сотрудникам работодателям все сложнее, поэтому они вынуждены повышать уровень вознаграждения. Каких сфер это коснулось и какие деньги теперь предлагают работникам?
Недостаток свободных кандидатов вынуждает компании предлагать потенциальным сотрудникам все более высокие зарплаты. По данным Работа.ру, в первом квартале этого года 47 процентов российских компаний повысили зарплаты сотрудникам. И будут продолжать это делать и дальше.
В среднем зарплатные предложения в январе-марте выросли на 20 процентов к аналогичному уровню прошлого года. Самый высокий рост — в сфере услуг, но и другие сферы не обошли вниманием. В среднем доход в них за год вырос на 32 процента до 83,8 тысяч рублей. В первом года квартале прошлого такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в 63,5 тысяч.
Говоря об отдельных отраслях, стоит выделить красоту и здоровье (рост зарплат на 24,8 процента). В январе-марте специалисты в этой области могли претендовать на 90,4 тысячи рублей, годом ранее — на 72,4 тысячи.
В строительстве зарплатные предложения выросли на 19,2 процента, в транспортной отрасли — на 17,1 процент, в торговле — на 15,7 процента.
В сфере маркетинга и рекламы прирост средних зарплатных предложений составил 22,9 процента, для сотрудников без опыта — 21,3 процента, в области бизнес-услуг — 20,7 процентов.
Растут и зарплатные предложения для студенческих вакансий (где возможна стажировка). В первом квартале за работодатели готовы были платить студентам 100,2 тысячи рублей — на 23,4 процента больше, чем годом ранее. Многие работодатели с помощью студентов закрывают потребность в дополнительных кадрах. При этом в плюсе остаются и сами стажеры, ведь зарплаты на таких позициях достаточно конкурентные.
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