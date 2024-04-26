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Набиуллина рассказала об изменении купюры в 1000 рублей - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала об изменении купюры в 1000 рублей
Набиуллина рассказала об изменении купюры в 1000 рублей - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала об изменении купюры в 1000 рублей
ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:57+0300
2024-04-26T15:57+0300
банк россии
новые купюры
новые банкноты
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Что касается обновленной купюры нового дизайна, работа по нему продолжается, идет, мы обсуждаем с экспертами, в работе этот вопрос", - ответила она на вопрос, как проходит работа над над новым дизайном купюры в 1000 рублей. Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
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новые купюры, новые банкноты, банк россии, эльвира набиуллина
Банк России, новые купюры, новые банкноты, Банк России, Эльвира Набиуллина
15:57 26.04.2024
 
Набиуллина рассказала об изменении купюры в 1000 рублей

Набиуллина: ЦБ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, обсуждает его с экспертами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается обновленной купюры нового дизайна, работа по нему продолжается, идет, мы обсуждаем с экспертами, в работе этот вопрос", - ответила она на вопрос, как проходит работа над над новым дизайном купюры в 1000 рублей.
Банк России в октябре прошлого года представил новые банкноты: купюры в 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Позднее регулятор принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей и остановить ее выпуск. Дело в том, что на банкноте было изображено храмовое здание Казанского Кремля без креста. На храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
В России выросло количество банкнот в обращении
29 марта, 17:04
 
Банк Россииновые купюрыновые банкнотыБанк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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