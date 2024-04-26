Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240426/absurd-847750992.html
Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России
Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России
Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдность обвинений Лондона в адрес России. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T19:49+0300
2024-04-26T19:49+0300
политика
великобритания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдность обвинений Лондона в адрес России. Ранее МИД Британии сообщил о вызове Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями. 26 апреля полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Речь идет об участии в поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной."С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки", — указано в публикации российского посольства. Келин также указал британскому МИД, что Россия не реализует диверсии против гражданских объектов. Российский представитель призвал британское ведомство перестать "ну пустом месте нагнетать антироссийский психоз".
https://1prime.ru/20240426/solidarnost-847747588.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
19:49 26.04.2024
 
Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России

Посол России Келин указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдность обвинений Лондона в адрес России.
Ранее МИД Британии сообщил о вызове Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями. 26 апреля полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Речь идет об участии в поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.
"С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки", — указано в публикации российского посольства.
Келин также указал британскому МИД, что Россия не реализует диверсии против гражданских объектов.
Российский представитель призвал британское ведомство перестать "ну пустом месте нагнетать антироссийский психоз".
*Генсек НАТО Й.Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
В НАТО выразили солидарность с Германией и Британией по "угрозам от России"
17:27
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала