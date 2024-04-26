https://1prime.ru/20240426/absurd-847750992.html

Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России

Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России - 26.04.2024, ПРАЙМ

Посол России указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России

Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдность обвинений Лондона в адрес России. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T19:49+0300

2024-04-26T19:49+0300

2024-04-26T19:49+0300

политика

великобритания

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдность обвинений Лондона в адрес России. Ранее МИД Британии сообщил о вызове Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями. 26 апреля полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Речь идет об участии в поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной."С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки", — указано в публикации российского посольства. Келин также указал британскому МИД, что Россия не реализует диверсии против гражданских объектов. Российский представитель призвал британское ведомство перестать "ну пустом месте нагнетать антироссийский психоз".

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великобритания, россия