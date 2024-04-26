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Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт" - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт"
Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт" - 26.04.2024, ПРАЙМ
Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт"
Россия в прошлом году экспортировала рекордный объем сушеного нута, отгрузив за этот период более 540 тысяч тонн этого вида гороха, сообщает центр "Агроэкспорт" | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:44+0300
2024-04-26T10:45+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала рекордный объем сушеного нута, отгрузив за этот период более 540 тысяч тонн этого вида гороха, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "В 2023 году Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута - более 540 тысяч тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Уточняется, что крупнейшими его покупателями стали Турция, Пакистан и Египет. По данным Росстата, посевные площади нута в России в прошлом году превысили 492 тысячи гектаров. Основная часть посевной территории сосредоточена в Приволжском и Южном федеральных округах. А несомненный лидер по этому показателю - Саратовская область, более 167 тысяч гектаров.
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россия, агроэкспорт, новости
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Новости
10:44 26.04.2024 (обновлено: 10:45 26.04.2024)
 
Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута, сообщил "Агроэкспорт"

"Агроэкспорт": Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем сушеного нута

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПредприятие по переработке сои и рапса
Предприятие по переработке сои и рапса - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Россия в прошлом году экспортировала рекордный объем сушеного нута, отгрузив за этот период более 540 тысяч тонн этого вида гороха, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"В 2023 году Россия экспортировала рекордный объем сушеного нута - более 540 тысяч тонн", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Уточняется, что крупнейшими его покупателями стали Турция, Пакистан и Египет.
По данным Росстата, посевные площади нута в России в прошлом году превысили 492 тысячи гектаров. Основная часть посевной территории сосредоточена в Приволжском и Южном федеральных округах. А несомненный лидер по этому показателю - Саратовская область, более 167 тысяч гектаров.
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