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Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо
Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо - 26.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо
Сбербанк рассматривает возможность выделения в отдельное юрлицо заблокированных активов, обсуждает ее с регулятором, сказал журналистам старший вице-президент - | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:50+0300
2024-04-26T12:06+0300
сбербанк
активы
банк россии
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает возможность выделения в отдельное юрлицо заблокированных активов, обсуждает ее с регулятором, сказал журналистам старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов."Ведем предварительную работу. Но в целом - да. Мы эту задачу для себя поставили и смотрим на возможность ее реализации и обсуждаем с Центральным банком", - ответил Скворцов на вопрос журналистов о "статусе работы Сбербанка по возможному выделению заблокированных активов в отдельное юрлицо".
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сбербанк, активы
Сбербанк, активы, Банк России
11:50 26.04.2024 (обновлено: 12:06 26.04.2024)
 
Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк обсуждает с ЦБ возможность выделения заблокированных активов в отдельное юрлицо

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает возможность выделения в отдельное юрлицо заблокированных активов, обсуждает ее с регулятором, сказал журналистам старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов.
"Ведем предварительную работу. Но в целом - да. Мы эту задачу для себя поставили и смотрим на возможность ее реализации и обсуждаем с Центральным банком", - ответил Скворцов на вопрос журналистов о "статусе работы Сбербанка по возможному выделению заблокированных активов в отдельное юрлицо".
 
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