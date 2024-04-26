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Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо - 26.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо

Сбербанк рассматривает возможность выделения в отдельное юрлицо заблокированных активов, обсуждает ее с регулятором, сказал журналистам старший вице-президент - | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T11:50+0300

2024-04-26T11:50+0300

2024-04-26T12:06+0300

сбербанк

активы

банк россии

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает возможность выделения в отдельное юрлицо заблокированных активов, обсуждает ее с регулятором, сказал журналистам старший вице-президент - руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов."Ведем предварительную работу. Но в целом - да. Мы эту задачу для себя поставили и смотрим на возможность ее реализации и обсуждаем с Центральным банком", - ответил Скворцов на вопрос журналистов о "статусе работы Сбербанка по возможному выделению заблокированных активов в отдельное юрлицо".

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сбербанк, активы