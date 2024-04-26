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Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы
Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы - 26.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы
Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:03+0300
2024-04-26T16:20+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы."Мы будем защищать наши законные интересы.. Мы считаем, что это законные интересы. Но стратегию с появлением новых законов других стран, они учитываются, мы не раскрываем", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о попытках возврата замороженных российских активов.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
16:03 26.04.2024 (обновлено: 16:20 26.04.2024)
 
Набиуллина рассказала о попытках вернуть замороженные российские активы

Набиуллина: ЦБ будет защищать законные интересы России, но стратегию не раскрывает

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Центробанк РФ будет защищать законные интересы России в вопросе возврата замороженных активов, но стратегию не раскрывает, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее ЦБ говорил о намерении подавать судебные иски против стран, изъявших российские активы.
"Мы будем защищать наши законные интересы.. Мы считаем, что это законные интересы. Но стратегию с появлением новых законов других стран, они учитываются, мы не раскрываем", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о попытках возврата замороженных российских активов.
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