https://1prime.ru/20240426/alrosa-847747346.html

Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы

Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы - 26.04.2024, ПРАЙМ

Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы

"Алросе" придется продавать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями, сообщил | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:24+0300

2024-04-26T17:24+0300

2024-04-26T17:24+0300

алроса

минфин рф

вторичные санкции

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "Алросе" придется продавать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, конечно, придется этот актив продавать", - ответил Моисеев на вопрос журналистов о том, удалось ли компании наладить диалог с Анголой по вопросу рудника "Катока". Моисеев отметил, что данная мера вынужденная, так как ангольская сторона считает, что на фоне западных санкций присутствие российской алмазодобывающей компании в качестве ключевого акционера мешает развитию их бизнеса.

https://1prime.ru/20240424/alrosa-847642835.html

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алроса, минфин рф, вторичные санкции, ангола