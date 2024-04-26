Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240426/alrosa-847747346.html
Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы
Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы - 26.04.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы
"Алросе" придется продавать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями, сообщил | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:24+0300
2024-04-26T17:24+0300
алроса
минфин рф
вторичные санкции
ангола
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/17/839181724_0:107:2988:1788_1920x0_80_0_0_4674b7d3a91538be0c01ff7545e8930c.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "Алросе" придется продавать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, конечно, придется этот актив продавать", - ответил Моисеев на вопрос журналистов о том, удалось ли компании наладить диалог с Анголой по вопросу рудника "Катока". Моисеев отметил, что данная мера вынужденная, так как ангольская сторона считает, что на фоне западных санкций присутствие российской алмазодобывающей компании в качестве ключевого акционера мешает развитию их бизнеса.
https://1prime.ru/20240424/alrosa-847642835.html
ангола
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/17/839181724_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9c217fe9035acb4724ddc36f660d49f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алроса, минфин рф, вторичные санкции, ангола
Алроса, Минфин РФ, вторичные санкции, АНГОЛА
17:24 26.04.2024
 
Минфин предупредил "Алросу" о возможности продажи доли в руднике Анголы

Моисеев: "Алросе" придется продать свою долю в ангольском руднике "Катока"

© АК "АЛРОСА" | Перейти в медиабанкАлроса
Алроса
© АК "АЛРОСА"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. "Алросе" придется продавать свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) из-за опасений ангольской стороны, связанных с санкциями, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, конечно, придется этот актив продавать", - ответил Моисеев на вопрос журналистов о том, удалось ли компании наладить диалог с Анголой по вопросу рудника "Катока".
Моисеев отметил, что данная мера вынужденная, так как ангольская сторона считает, что на фоне западных санкций присутствие российской алмазодобывающей компании в качестве ключевого акционера мешает развитию их бизнеса.
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
"Алроса" открыла в Мирном уникальный обогатительный геологический комплекс
24 апреля, 11:06
 
АлросаМинфин РФвторичные санкцииАНГОЛА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала