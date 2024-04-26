Рынок идет в разные стороны. Вся надежда на субботу
Рынок идет в разные стороны. Вся надежда на субботу - 26.04.2024, ПРАЙМ
Рынок идет в разные стороны. Вся надежда на субботу
Удлиненная торговая неделя завершается разнонаправленно. В субботу еще один торговый день, в течение которого возможна небольшая волатильность. Внешние рынки... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T16:24+0300
2024-04-26T16:24+0300
2024-04-26T16:24+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Удлиненная торговая неделя завершается разнонаправленно. В субботу еще один торговый день, в течение которого возможна небольшая волатильность. Внешние рынки торговаться не будут. Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на -0,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +1%. Национальная валюта укреплялась: в пятницу рубль торговался чуть выше отметки 91,8, отыграв у доллара 1,4%.На этой неделе советы директоров разных компаний рекомендовали выплату дивидендов: МТС, Северстали, Татнефти и НЛМК, а также наблюдательный совет Сбербанка. Так как эти события прогнозировались, участники рынка отреагировали фиксацией прибыли. Большая часть дивидендных отсечек пришлась на июль. В том числе Сбер перенес дату на два месяца вперед, на 11 –е июля.Рынок поддержала выходящая отчетность компаний за 1-й квартал: лучше прогнозов отчитались Татнефть, Озон, ММК, ВТБ и Сбербанк. Рынок находится в ожидании отчета Газпрома за 2023 год, выход которого может привести к всплеску волатильности. Эксперты надеются увидеть чистую прибыль примерно 950 млрд руб.Следующая неделя на российском рынке акций будет укороченной из-за майских праздников. Отчетность компаний, которая выйдет 26 и 27 апреля, будет отыграна уже в начале следующей недели. Рынок далее, вероятно, перейдет к консолидации.
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Удлиненная торговая неделя завершается разнонаправленно. В субботу еще один торговый день, в течение которого возможна небольшая волатильность. Внешние рынки торговаться не будут. Индекс Мосбиржи за неделю скорректировался на -0,5%, а валютный индекс РТС поднялся на +1%. Национальная валюта укреплялась: в пятницу рубль торговался чуть выше отметки 91,8, отыграв у доллара 1,4%.
На этой неделе советы директоров разных компаний рекомендовали выплату дивидендов: МТС, Северстали, Татнефти и НЛМК, а также наблюдательный совет Сбербанка. Так как эти события прогнозировались, участники рынка отреагировали фиксацией прибыли. Большая часть дивидендных отсечек пришлась на июль. В том числе Сбер перенес дату на два месяца вперед, на 11 –е июля.
Рынок поддержала выходящая отчетность компаний за 1-й квартал: лучше прогнозов отчитались Татнефть, Озон, ММК, ВТБ и Сбербанк. Рынок находится в ожидании отчета Газпрома за 2023 год, выход которого может привести к всплеску волатильности. Эксперты надеются увидеть чистую прибыль примерно 950 млрд руб.
Следующая неделя на российском рынке акций будет укороченной из-за майских праздников. Отчетность компаний, которая выйдет 26 и 27 апреля, будет отыграна уже в начале следующей недели. Рынок далее, вероятно, перейдет к консолидации.
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