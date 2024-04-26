https://1prime.ru/20240426/arest-847715003.html
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу - 26.04.2024, ПРАЙМ
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу
Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T06:29+0300
2024-04-26T06:29+0300
2024-04-26T06:30+0300
происшествия
россия
росавиация
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/83187/00/831870017_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_b2da738a3e1d12fc84b1ccbb19a5c79b.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации. По данным следствия, экс-руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Кроме того, он присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости командировочных расходов. В конце марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Однако установленные судом запреты обвиняемый неоднократно нарушал. С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240425/arest-847711232.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83187/00/831870017_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_5f7cebe04ddf403375b5e529f49b61c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росавиация, арест
Происшествия, РОССИЯ, Росавиация, арест
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу
Экс-начальника Северо-Восточного управления Росавиации арестовали на два месяца
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации.
По данным следствия, экс-руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Кроме того, он присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости командировочных расходов.
В конце марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова по делу о взятке
"Однако установленные судом запреты обвиняемый неоднократно нарушал. С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.