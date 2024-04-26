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Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу - 26.04.2024, ПРАЙМ
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу
Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T06:29+0300
2024-04-26T06:30+0300
происшествия
россия
росавиация
арест
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации. По данным следствия, экс-руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Кроме того, он присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости командировочных расходов. В конце марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Однако установленные судом запреты обвиняемый неоднократно нарушал. С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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россия, росавиация, арест
Происшествия, РОССИЯ, Росавиация, арест
06:29 26.04.2024 (обновлено: 06:30 26.04.2024)
 
Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу

Экс-начальника Северо-Восточного управления Росавиации арестовали на два месяца

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Стенд Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)
%Стенд Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации.
По данным следствия, экс-руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Кроме того, он присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости командировочных расходов.
В конце марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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"Однако установленные судом запреты обвиняемый неоднократно нарушал. С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
 
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