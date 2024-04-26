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Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу

Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу - 26.04.2024, ПРАЙМ

Экс-главу Северо-Восточного управления Росавиации заключили под стражу

Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T06:29+0300

2024-04-26T06:29+0300

2024-04-26T06:30+0300

происшествия

россия

росавиация

арест

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Суд в Магадане заключил под стражу на 2 месяца бывшего руководителя Северо-Восточного управления Росавиации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее следователи в Магадане предъявили обвинение в присвоении денег подчиненных и превышении служебных полномочий руководителю Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации. По данным следствия, экс-руководитель СВ МТУ Росавиации под различными предлогами систематически давал подчиненным указания о передаче ему части или полностью выплачиваемых в повышенном объеме премий. Кроме того, он присвоил деньги предприятия, предоставляя авансовые отчеты, содержащие недостоверные сведения о завышенной стоимости командировочных расходов. В конце марта в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Однако установленные судом запреты обвиняемый неоднократно нарушал. С учетом позиции прокурора, полагавшего необходимым изменить меру пресечения на более строгую, Магаданский городской суд Магаданской области заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240425/arest-847711232.html

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россия, росавиация, арест