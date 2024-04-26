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"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии - 26.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240426/armiya-847753401.html
"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии
"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии
Армию России выделяет среди других оперативных объединений мира одна довольно интересная характеристика — она молниеносно подстраивается под перемены на... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T23:03+0300
2024-04-26T23:03+0300
вооружения
армия россии
сво
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Армию России выделяет среди других оперативных объединений мира одна довольно интересная характеристика — она молниеносно подстраивается под перемены на передовой, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. &lt;…&gt; Ключевой аспект их эффективности — умение немедленно реагировать на изменения, происходящие на поле сражений", — отметил он.По словам эксперта, Россия быстрыми темпами усовершенствовала навыки в безопасности военных и беспилотной авиации, внедрение которой произвело фурор на современность. Риттер уточнил, что русские воюют с украинскими беспилотниками как с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы, так и с помощью таких нестандартных решений, как стальной панцирь, устанавливаемый на бронетехнику.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов.
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армия россии, сво
Вооружения, армия России, СВО
23:03 26.04.2024
 
"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии

Риттер: российская армия превратилась в эффективную машину для военных действий

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Армию России выделяет среди других оперативных объединений мира одна довольно интересная характеристика — она молниеносно подстраивается под перемены на передовой, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. <…> Ключевой аспект их эффективности — умение немедленно реагировать на изменения, происходящие на поле сражений", — отметил он.
По словам эксперта, Россия быстрыми темпами усовершенствовала навыки в безопасности военных и беспилотной авиации, внедрение которой произвело фурор на современность. Риттер уточнил, что русские воюют с украинскими беспилотниками как с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы, так и с помощью таких нестандартных решений, как стальной панцирь, устанавливаемый на бронетехнику.
В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов.
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