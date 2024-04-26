https://1prime.ru/20240426/atacms-847724352.html

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS - 26.04.2024, ПРАЙМ

"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS

Дальнобойная модификация ракет ATACMS не поможет украинской армии повернуть ситуацию в пользу Киева, считает журналист Кристоф Ваннер. Такое мнение он выразил в | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:55+0300

2024-04-26T10:55+0300

2024-04-26T10:56+0300

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙм. Дальнобойная модификация ракет ATACMS не поможет украинской армии повернуть ситуацию в пользу Киева, считает журналист Кристоф Ваннер. Такое мнение он выразил в репортаже для немецкого телеканала Welt."И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу дается ответ — нет", — сказал он. По словам Ваннера, "все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова, который регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев.Журналист отметил, что в РФ еще до объявления Вашингтоном о поставках ракет знали, что украинские военные ими уже владеют и это не застало Москву врасплох.Американское издание The New York Times ранее сообщило со ссылкой на источники, что США на прошлой неделе тайно поставили Киеву ATACMS и ВСУ немедленно применили это оружие.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, подчеркнул, что Москва добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240426/svo-847724144.html

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всу, ракеты atacms, сша