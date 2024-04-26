https://1prime.ru/20240426/atacms-847724352.html
"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS
"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS
Дальнобойная модификация ракет ATACMS не поможет украинской армии повернуть ситуацию в пользу Киева, считает журналист Кристоф Ваннер. Такое мнение он выразил в | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:55+0300
2024-04-26T10:55+0300
2024-04-26T10:56+0300
спецоперация на украине
всу
ракеты atacms
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙм. Дальнобойная модификация ракет ATACMS не поможет украинской армии повернуть ситуацию в пользу Киева, считает журналист Кристоф Ваннер. Такое мнение он выразил в репортаже для немецкого телеканала Welt."И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу дается ответ — нет", — сказал он. По словам Ваннера, "все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова, который регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев.Журналист отметил, что в РФ еще до объявления Вашингтоном о поставках ракет знали, что украинские военные ими уже владеют и это не застало Москву врасплох.Американское издание The New York Times ранее сообщило со ссылкой на источники, что США на прошлой неделе тайно поставили Киеву ATACMS и ВСУ немедленно применили это оружие.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, подчеркнул, что Москва добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240426/svo-847724144.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, ракеты atacms, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракеты ATACMS, США
"Вопрос риторический". На Западе сообщили Киеву плохие новости об ATACMS
Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙм.
Дальнобойная модификация ракет ATACMS не поможет украинской армии повернуть ситуацию в пользу Киева, считает журналист Кристоф Ваннер. Такое мнение он выразил в репортаже для немецкого телеканала Welt
.
"И тут возникает в некотором смысле риторический вопрос: изменит ли это оружие что-то в ходе военных действий. На него сразу дается ответ — нет", — сказал он.
По словам Ваннера, "все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова, который регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев.
Журналист отметил, что в РФ еще до объявления Вашингтоном о поставках ракет знали, что украинские военные ими уже владеют и это не застало Москву врасплох.
Американское издание The New York Times ранее сообщило со ссылкой на источники, что США на прошлой неделе тайно поставили Киеву ATACMS и ВСУ немедленно применили это оружие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, подчеркнул, что Москва добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия