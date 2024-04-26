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Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста

Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста - 26.04.2024, ПРАЙМ

Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста

Первые крупные суда прошли в порт американского города Балтимора через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста, сообщил Белый дом. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:33+0300

2024-04-26T17:33+0300

2024-04-26T17:33+0300

сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Первые крупные суда прошли в порт американского города Балтимора через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста, сообщил Белый дом. Там обещают, что в полную силу один из крупнейших портов атлантического побережья США заработает к концу мая. "Вчера была достигнута важная веха на пути к запланированному к концу мая полному открытию порта Балтимора. Первые крупные грузовые суда прошли каналом после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки", - написал Белый дом в социальной сети Х. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.

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сша, мост