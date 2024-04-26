Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240426/baltimor-847748057.html
Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста
Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста - 26.04.2024, ПРАЙМ
Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста
Первые крупные суда прошли в порт американского города Балтимора через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста, сообщил Белый дом. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T17:33+0300
2024-04-26T17:33+0300
сша
мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846706540_18:0:1113:616_1920x0_80_0_0_ee20863b5f83a3d66505a102c566a8fe.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Первые крупные суда прошли в порт американского города Балтимора через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста, сообщил Белый дом. Там обещают, что в полную силу один из крупнейших портов атлантического побережья США заработает к концу мая. "Вчера была достигнута важная веха на пути к запланированному к концу мая полному открытию порта Балтимора. Первые крупные грузовые суда прошли каналом после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки", - написал Белый дом в социальной сети Х. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://1prime.ru/20240426/vto-847743714.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846706540_155:0:976:616_1920x0_80_0_0_0fce2d77bec7bcca96663f304fd154f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мост
США, мост
17:33 26.04.2024
 
Порт Балтимора начал работу спустя месяц после обрушения моста

Первые суда прошли в порт Балтимора после обрушения моста месяц назад

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : Скриншот видео
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 апр – ПРАЙМ. Первые крупные суда прошли в порт американского города Балтимора через канал, который расчищают от обломков рухнувшего моста, сообщил Белый дом.
Там обещают, что в полную силу один из крупнейших портов атлантического побережья США заработает к концу мая.
"Вчера была достигнута важная веха на пути к запланированному к концу мая полному открытию порта Балтимора. Первые крупные грузовые суда прошли каналом после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки", - написал Белый дом в социальной сети Х.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
США в 75-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
16:25
 
СШАмост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала