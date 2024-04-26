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МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ
МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ - 26.04.2024, ПРАЙМ
МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Бангладеш сократить государственное субсидирование и повысить цены на электроэнергию, газ и... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T11:09+0300
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Бангладеш сократить государственное субсидирование и повысить цены на электроэнергию, газ и удобрения, пишет издание Daily Star со ссылкой на источник в министерстве финансов страны. Миссия МВФ находится в Дакке для второго обзора кредитной программы на сумму 4,7 миллиарда долларов перед выделением третьего транша. С момента одобрения кредита в январе 2023 года МВФ выделил 1,16 миллиарда долларов двумя траншами. Выделение третьего транша будет зависеть от результатов текущего обзора. "МВФ рекомендовал правительству Бангладеш сократить государственное субсидирование и повысить цены на электроэнергию, газ и удобрения", - пишет издание со ссылкой на источник в министерстве финансов страны. "Правительство Бангладеш решило постепенно поднять цены на электроэнергию и газ в течение следующих трех лет до уровня себестоимости их производства. Однако правительство сейчас не планирует повышать цены на удобрения", - приводит издание комментарий источника в минфине. Делегация МВФ провела серию встреч с должностными лицами финансового отдела и отдела финансовых учреждений Бангладеш. На встречах обсуждались в том числе реализация законов, касающихся банковского сектора и финансовых учреждений, кредитная политика и действия центробанка Бангладеш по слиянию банков. После одобрения кредита на 4,7 миллиарда долларов от МВФ в январе прошлого года правительство Бангладеш уже несколько раз повышало цены на электроэнергию и газ. С 2022-2023 финансового года (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года) государственные субсидии на электроэнергию, газ и удобрения выросли почти вдвое.
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Экономика, МВФ, Новости
11:09 26.04.2024
 
МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ

Daily Star: МВФ рекомендовал Бангладеш поднять цены на электроэнергию и газ

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© AFP / Yuri Gripas
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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Бангладеш сократить государственное субсидирование и повысить цены на электроэнергию, газ и удобрения, пишет издание Daily Star со ссылкой на источник в министерстве финансов страны.
Миссия МВФ находится в Дакке для второго обзора кредитной программы на сумму 4,7 миллиарда долларов перед выделением третьего транша. С момента одобрения кредита в январе 2023 года МВФ выделил 1,16 миллиарда долларов двумя траншами. Выделение третьего транша будет зависеть от результатов текущего обзора.
"МВФ рекомендовал правительству Бангладеш сократить государственное субсидирование и повысить цены на электроэнергию, газ и удобрения", - пишет издание со ссылкой на источник в министерстве финансов страны.
"Правительство Бангладеш решило постепенно поднять цены на электроэнергию и газ в течение следующих трех лет до уровня себестоимости их производства. Однако правительство сейчас не планирует повышать цены на удобрения", - приводит издание комментарий источника в минфине.
Делегация МВФ провела серию встреч с должностными лицами финансового отдела и отдела финансовых учреждений Бангладеш. На встречах обсуждались в том числе реализация законов, касающихся банковского сектора и финансовых учреждений, кредитная политика и действия центробанка Бангладеш по слиянию банков.
После одобрения кредита на 4,7 миллиарда долларов от МВФ в январе прошлого года правительство Бангладеш уже несколько раз повышало цены на электроэнергию и газ. С 2022-2023 финансового года (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года) государственные субсидии на электроэнергию, газ и удобрения выросли почти вдвое.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
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