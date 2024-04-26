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Суд по заявлению ЦБ ликвидирует лишенный лицензии банк "Стрела"

Суд по заявлению ЦБ ликвидирует лишенный лицензии банк "Стрела" - 26.04.2024, ПРАЙМ

Суд по заявлению ЦБ ликвидирует лишенный лицензии банк "Стрела"

Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению Банка России решил ликвидировать банк "Стрела", у которого в марте была отозвана лицензия, следует из информации в | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T12:49+0300

2024-04-26T12:49+0300

2024-04-26T13:06+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению Банка России решил ликвидировать банк "Стрела", у которого в марте была отозвана лицензия, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление ЦБ поступило в суд 10 апреля. В соответствии с нормами закона "О банках и банковской деятельности" оно должно быть рассмотрено в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в свою очередь сообщает, что оно назначено ликвидатором банка "Стрела". В своем сообщении АСВ напоминает, что в соответствии с законодательством "решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей".ЦБ РФ 22 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", занимавшего по величине активов 321-е место в банковской системе России. Отмечалось, что кредитная организация "специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между "Киви банк" (АО) и иными участниками рынка банковских услуг". При этом значительные объемы операций, подчеркивал регулятор, "были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми". Арбитражный суд Москвы 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать "Киви банк", оператора популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представитель АСВ сообщил в суде, что активы "Киви банка" оцениваются в 68,3 миллиарда рублей, а обязательства – в 43,2 миллиарда, что говорит об отсутствии на данный момент признаков банкротства. Лицензия у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, была отозвана 21 февраля. Такое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.

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