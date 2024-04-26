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ЦБ установит надбавки по автокредитам

ЦБ установит надбавки по автокредитам - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ установит надбавки по автокредитам

Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:11+0300

2024-04-26T14:11+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Банк России с 1 июля ужесточит регулирование необеспеченных потребкредитов и установит надбавки по автомобильным кредитам, сообщил регулятор."Банк России повышает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам", - сказано в сообщении регулятора.ЦБ отмечает, что автокредитование растет высокими темпами, рост задолженности составил 53% год к году на 1 апреля 2024 года. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. На долю кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки) более 50% пришлось 61% выдач в первом квартале 2024 года (50% в первом квартале 2023 года, 44% в первом квартале 2022 года).Для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 25 до 40% и устанавливает надбавки по автокредитам с ПДН более 50%.Регулятор считает, что надбавки позволят к концу 2024 года сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов и около 3% портфеля по автокредитам. Увеличение надбавок будет способствовать снижению доли рискованных кредитов и повышению устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам.

https://1prime.ru/20240408/bank-847166893.html

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