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Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля - 26.04.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля

Завершившийся совсем недавно первый квартал 2024 год в части прибыли оказался для российского банковского сектора очень удачным. Согласно данным Банка России,... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T17:00+0300

2024-04-26T17:00+0300

2024-04-26T17:00+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Завершившийся совсем недавно первый квартал 2024 год в части прибыли оказался для российского банковского сектора очень удачным. Согласно данным Банка России, суммарная чистая прибыль российского банковского сектора за первые три месяца 2024 года составила 899 миллиардов рублей. Таким образом, объем прибыли по итогам января-марта стал третьим лучшим квартальным результатом в истории российского банковского сектора. Более подробно о прибыли эксперты РИА Рейтинг писали в аналитической о динамике прибыли по итогам марта.Рентабельность активов в начале 2024 года находится на относительно высоком уровне, при этом характеризовалась небольшим снижением после рекордного результата в конце 2023 года. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг, на 1 апреля 2024 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,13%. Таким образом, в начале 2024 года наблюдается возврат в диапазон типичной рентабельности после аномального максимума на 1 октября 2023 года (2,61%).Для исследования ситуации с прибыльностью в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование и подготовило рейтинг банков России по прибыли на 1 апреля 2024 года.Наиболее прибыльным (до налогообложения) по итогам первого квартала 2024 году стал Сбербанк. Объем прибыли крупнейшего российского банка за квартал составил 448 миллиардов рублей. Для сравнения, суммарная прибыль банков со 2-го по 21-е место в текущем рейтинге меньше чем смог заработать один Сбербанк. При этом текущая прибыль лишь немного уступает рекордным результатам. Так, исторический рекорд Сбербанка по прибыли был в третьем квартале 2023 года, когда прибыль составила 496 миллиардов рублей.На втором месте по размеру прибыли (до налогообложения) находится Банк ГПБ (Газпромбанк), прибыль за первые три месяца 2024 года составила 56 миллиардов рублей. Третье место по размеру чистой прибыли в начале 2024 года занимает Россельхозбанк с результатом в 51 миллиардов рублей прибыли. Четвертым и пятым по прибыли на 1 апреля 2024 года стали Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, у которых доход составил 48 и 41 миллиард рублей соответственно. Также достаточно высокую прибыль показали: Банк ВТБ (36,1 млрд руб.), ЮниКредит Банк (23,8 млрд руб.) и АЛЬФА-БАНК (23,1 млрд руб.). Всего прибыль более 10 миллиардов рублей за квартал имели 17 банков, а 75 кредитных организаций показали финансовый результат более 1 миллиарда рублей.Лидером по отношению прибыли к капиталу в начале 2024 года среди десяти крупнейших банков стал РАЙФФАЙЗЕНБАНК с результатом в 8,5%. Вторым по отношению прибыли и капитала стал Россельхозбанк, у которого значение составило 8,4%. Сбербанк занимает шестое место среди крупнейших банков по показателю прибыль к капиталу с результатом 6,9%. При этом минимальное значение показателя прибыли к капиталу среди крупнейших банков у Банка ВТБ – 2,1%.Рейтинг банков по прибыли на 1 апреля 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новости, финансы, банки