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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - 26.04.2024, ПРАЙМ
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России
Если Китай не решит вопрос с поддержкой России, этим займется Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:09+0300
2024-04-26T14:09+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Если Китай не решит вопрос с поддержкой России, этим займется Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.Блинкен находится в Китае с визитом, в рамках которого он провел встречи со многими высокопоставленными чиновниками и представителями делового сообщества."Обеспечение трансатлантической безопасности - это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", - подчеркнул Блинкен.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила Пекину санкциями против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию.
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Политика, США, КИТАЙ, РОССИЯ, Новости
14:09 26.04.2024
 
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Блинкен: если Пекин не решит "проблему" с Россией, это сделают США

© CC BY 2.0 / U.S. Embassy JerusalemГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Embassy Jerusalem
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Если Китай не решит вопрос с поддержкой России, этим займется Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен находится в Китае с визитом, в рамках которого он провел встречи со многими высокопоставленными чиновниками и представителями делового сообщества.
"Обеспечение трансатлантической безопасности - это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", - подчеркнул Блинкен.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила Пекину санкциями против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию.
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