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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - 26.04.2024, ПРАЙМ

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Если Китай не решит вопрос с поддержкой России, этим займется Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T14:09+0300

2024-04-26T14:09+0300

2024-04-26T14:09+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Если Китай не решит вопрос с поддержкой России, этим займется Вашингтон. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.Блинкен находится в Китае с визитом, в рамках которого он провел встречи со многими высокопоставленными чиновниками и представителями делового сообщества."Обеспечение трансатлантической безопасности - это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", - подчеркнул Блинкен.Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила Пекину санкциями против китайских кредитных организаций за поставки продукции двойного назначения в Россию.

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сша, китай, россия, новости