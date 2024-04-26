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"Смахнули пыль". В Британии обновят план на случай смерти Карла III - 26.04.2024, ПРАЙМ
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"Смахнули пыль". В Британии обновят план на случай смерти Карла III
"Смахнули пыль". В Британии обновят план на случай смерти Карла III - 26.04.2024, ПРАЙМ
"Смахнули пыль". В Британии обновят план на случай смерти Карла III
Подготовка плана "Менайский мост" на случай смерти британского монарха Карла III началась сразу после смерти Елизаветы II и регулярно пересматривается и... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:03+0300
2024-04-26T10:03+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Подготовка плана "Менайский мост" на случай смерти британского монарха Карла III началась сразу после смерти Елизаветы II и регулярно пересматривается и обновляется, пишет издание The Daily Beast."С плана "смахнули пыль" и активно обновляют его с учетом того, что у Карла III выявили рак", - сказал один из высокопоставленных источников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ издании отметили, что план регулярно обновляется и пересматривается правительством и британскими военными. Он включает в себя объявление о смерти короля, период официального траура и детали церемонии похорон.Согласно плану, первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр и другие официальные лица, затем будет сделано объявление на BBC. Старший сын Карла III, принц Уильям, станет королем и обратится к нации. Кроме того, принцев Вильяма и Гарри еще в подростковом возрасте призвали подумать о церемонии своих похорон, говорится в статье.Ранее издание Daily Express сообщало, что название операции "Менайский мост" выбрали в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года. Карл изучал валлийский язык несколько месяцев и на важных мероприятиях иногда произносит несколько фраз на нем.Операция "Лондонский мост" – план, существовавший и менявшийся с 1960-х годов. Там прописаны все действия правительства, англиканской Церкви, полиции, столичной администрации и даже лондонского транспорта.Операция “Форт-Бридж” готовилась на смерть принца Филиппа – супруга Елизаветы, он скончался в апреле 2021 года. Операция “Мост Тэй” – название плана погребения Королевы-матери Елизаветы. Она умерла в 2002 году, но подробная схема всех мероприятий была расписана еще в начале 1980-х.
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великобритания, карл iii, новости
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Карл III, Новости
10:03 26.04.2024
 
"Смахнули пыль". В Британии обновят план на случай смерти Карла III

Daily Beast: в Британии регулярно обновляют план на случай смерти Карла III

© Фото : UK ParliamentКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : UK Parliament
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Подготовка плана "Менайский мост" на случай смерти британского монарха Карла III началась сразу после смерти Елизаветы II и регулярно пересматривается и обновляется, пишет издание The Daily Beast.
"С плана "смахнули пыль" и активно обновляют его с учетом того, что у Карла III выявили рак", - сказал один из высокопоставленных источников.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В издании отметили, что план регулярно обновляется и пересматривается правительством и британскими военными. Он включает в себя объявление о смерти короля, период официального траура и детали церемонии похорон.
Согласно плану, первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр и другие официальные лица, затем будет сделано объявление на BBC. Старший сын Карла III, принц Уильям, станет королем и обратится к нации. Кроме того, принцев Вильяма и Гарри еще в подростковом возрасте призвали подумать о церемонии своих похорон, говорится в статье.
Ранее издание Daily Express сообщало, что название операции "Менайский мост" выбрали в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года. Карл изучал валлийский язык несколько месяцев и на важных мероприятиях иногда произносит несколько фраз на нем.
Операция "Лондонский мост" – план, существовавший и менявшийся с 1960-х годов. Там прописаны все действия правительства, англиканской Церкви, полиции, столичной администрации и даже лондонского транспорта.
Операция “Форт-Бридж” готовилась на смерть принца Филиппа – супруга Елизаветы, он скончался в апреле 2021 года. Операция “Мост Тэй” – название плана погребения Королевы-матери Елизаветы. Она умерла в 2002 году, но подробная схема всех мероприятий была расписана еще в начале 1980-х.
Король Великобритании Карл III - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2024
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