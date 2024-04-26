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В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы - 26.04.2024, ПРАЙМ
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В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы - 26.04.2024, ПРАЙМ
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы
На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:23+0300
2024-04-26T10:23+0300
хакеры
единая россия
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе партии. Акция "Диктант Победы" началась 26 апреля и будет проходить в 89 субъектах РФ и 60 странах мира. "Единая Россия фиксирует масштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы. В партии это связывают с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", — сказано в сообщении в Telegram-канале партии. Отмечается, что атакам подвергаются адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU. По данным фракции, работа ее критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается". Координатор проекта "Историческая память", председателя комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что IT-специалисты партии совместно с "Ростелекомом" делают все необходимое, чтобы отразить атаки. По словам Хинштейна, активность в отношении указанных сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что "нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду". "Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — пояснил он.
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хакеры, единая россия
хакеры, Единая Россия
10:23 26.04.2024
 
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы

ЕР: масштабные DDoS-атаки на сервисы связаны с акцией "Диктант Победы"

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Акция "Диктант Победы" началась 26 апреля и будет проходить в 89 субъектах РФ и 60 странах мира.
"Единая Россия фиксирует масштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы. В партии это связывают с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", — сказано в сообщении в Telegram-канале партии.
Отмечается, что атакам подвергаются адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.
По данным фракции, работа ее критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается".
Координатор проекта "Историческая память", председателя комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что IT-специалисты партии совместно с "Ростелекомом" делают все необходимое, чтобы отразить атаки.
По словам Хинштейна, активность в отношении указанных сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что "нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду".
"Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — пояснил он.
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