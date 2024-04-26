https://1prime.ru/20240426/ddos-847722307.html
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы - 26.04.2024, ПРАЙМ
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы
На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T10:23+0300
2024-04-26T10:23+0300
2024-04-26T10:23+0300
хакеры
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе партии. Акция "Диктант Победы" началась 26 апреля и будет проходить в 89 субъектах РФ и 60 странах мира. "Единая Россия фиксирует масштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы. В партии это связывают с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", — сказано в сообщении в Telegram-канале партии. Отмечается, что атакам подвергаются адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU. По данным фракции, работа ее критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается". Координатор проекта "Историческая память", председателя комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что IT-специалисты партии совместно с "Ростелекомом" делают все необходимое, чтобы отразить атаки. По словам Хинштейна, активность в отношении указанных сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что "нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду". "Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — пояснил он.
https://1prime.ru/20240425/khakery-847672741.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хакеры, единая россия
В "Единой России" сообщили о масштабных DDoS-атаках на электронные сервисы
ЕР: масштабные DDoS-атаки на сервисы связаны с акцией "Диктант Победы"
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. На все электронные сервисы партии "Единая Россия" идут масштабные DDoS-атаки. Они связаны с проведением акции "Диктант Победы". Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Акция "Диктант Победы" началась 26 апреля и будет проходить в 89 субъектах РФ и 60 странах мира.
"Единая Россия фиксирует масштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы. В партии это связывают с проведением международной патриотической акции "Диктант Победы", — сказано в сообщении в Telegram-канале партии.
Отмечается, что атакам подвергаются адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU.
По данным фракции, работа ее критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается".
Координатор проекта "Историческая память", председателя комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что IT-специалисты партии совместно с "Ростелекомом" делают все необходимое, чтобы отразить атаки.
По словам Хинштейна, активность в отношении указанных сервисов именно с началом "Диктанта Победы" указывает на то, что "нашим врагам критически важно подорвать все стремления сохранить историческую правду".
"Таким образом они пытаются препятствовать выражению уважения миллионов людей к памяти об истории Великой Отечественной войны", — пояснил он.
Эксперты узнали, сколько хакеры "зарабатывают" на вымогательстве