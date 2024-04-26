https://1prime.ru/20240426/dedollarizatsiya-847717645.html

Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ

Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ

Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ

Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:05+0300

2024-04-26T09:05+0300

2024-04-26T09:05+0300

экономика

дональд трамп

дедолларизация

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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия отказу государств от использования доллара. Об этом рассказали агентству Bloomberg знакомые с вопросом источники.Отмечается, что разработка данных мер ведется как в отношении союзников, так и противников, ищущих варианты двусторонней торговли в альтернативных доллару валютах. По словам источников, в качестве ограничений рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.В материале Bloomberg также напомнил, что Трамп, будучи на посту президента США, рассматривал возможность принудительного ослабления американской валюты с целью поддержки отечественного производственного сектора. По словам одного из источников, Трамп в частном порядке экс-президент заявил, что сейчас не видит смысла в применении долларовых интервенций.

https://1prime.ru/20240425/dedollarizatsiya-847682048.html

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дональд трамп, дедолларизация