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Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240426/dedollarizatsiya-847717645.html
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ
Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:05+0300
2024-04-26T09:05+0300
экономика
дональд трамп
дедолларизация
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия отказу государств от использования доллара. Об этом рассказали агентству Bloomberg знакомые с вопросом источники.Отмечается, что разработка данных мер ведется как в отношении союзников, так и противников, ищущих варианты двусторонней торговли в альтернативных доллару валютах. По словам источников, в качестве ограничений рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.В материале Bloomberg также напомнил, что Трамп, будучи на посту президента США, рассматривал возможность принудительного ослабления американской валюты с целью поддержки отечественного производственного сектора. По словам одного из источников, Трамп в частном порядке экс-президент заявил, что сейчас не видит смысла в применении долларовых интервенций.
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дональд трамп, дедолларизация
Экономика, Дональд Трамп, дедолларизация
09:05 26.04.2024
 
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ

Bloomberg: команда Трампа обсуждает санкции за отказ от использования доллара

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия отказу государств от использования доллара. Об этом рассказали агентству Bloomberg знакомые с вопросом источники.
Отмечается, что разработка данных мер ведется как в отношении союзников, так и противников, ищущих варианты двусторонней торговли в альтернативных доллару валютах. По словам источников, в качестве ограничений рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.
В материале Bloomberg также напомнил, что Трамп, будучи на посту президента США, рассматривал возможность принудительного ослабления американской валюты с целью поддержки отечественного производственного сектора. По словам одного из источников, Трамп в частном порядке экс-президент заявил, что сейчас не видит смысла в применении долларовых интервенций.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций
Вчера, 10:54
 
ЭкономикаДональд Трампдедолларизация
 
 
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