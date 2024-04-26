https://1prime.ru/20240426/dedollarizatsiya-847717645.html
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ
Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:05+0300
2024-04-26T09:05+0300
2024-04-26T09:05+0300
экономика
дональд трамп
дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_bc01f59f5fd8cce0fe10261651a063d6.jpg
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия отказу государств от использования доллара. Об этом рассказали агентству Bloomberg знакомые с вопросом источники.Отмечается, что разработка данных мер ведется как в отношении союзников, так и противников, ищущих варианты двусторонней торговли в альтернативных доллару валютах. По словам источников, в качестве ограничений рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.В материале Bloomberg также напомнил, что Трамп, будучи на посту президента США, рассматривал возможность принудительного ослабления американской валюты с целью поддержки отечественного производственного сектора. По словам одного из источников, Трамп в частном порядке экс-президент заявил, что сейчас не видит смысла в применении долларовых интервенций.
https://1prime.ru/20240425/dedollarizatsiya-847682048.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_e977cf7f4e7061e4dc5108ce9e0ae9eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дедолларизация
Экономика, Дональд Трамп, дедолларизация
Трамп готовит санкции из-за дедолларизации, сообщили СМИ
Bloomberg: команда Трампа обсуждает санкции за отказ от использования доллара
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ.
Экономические советники бывшего главы Белого дома США Дональда Трампа, который намерен переизбираться в текущем году, ищут методы активного противодействия отказу государств от использования доллара. Об этом рассказали агентству Bloomberg
знакомые с вопросом источники.
Отмечается, что разработка данных мер ведется как в отношении союзников, так и противников, ищущих варианты двусторонней торговли в альтернативных доллару валютах. По словам источников, в качестве ограничений рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.
В материале Bloomberg также напомнил, что Трамп, будучи на посту президента США, рассматривал возможность принудительного ослабления американской валюты с целью поддержки отечественного производственного сектора. По словам одного из источников, Трамп в частном порядке экс-президент заявил, что сейчас не видит смысла в применении долларовых интервенций.
Дедолларизация и не только: Россия нашла способ избавиться от санкций