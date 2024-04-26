https://1prime.ru/20240426/dkp-847739601.html
Жесткая ДКП не душит экономический рост, заявила глава ЦБ
Жесткая ДКП не душит экономический рост, заявила глава ЦБ - 26.04.2024, ПРАЙМ
Жесткая ДКП не душит экономический рост, заявила глава ЦБ
Жесткая денежно-кредитная политика не душит экономический рост России, при перегреве экономики рост спроса выливается в гораздо более значительное ускорение... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:35+0300
2024-04-26T15:35+0300
2024-04-26T16:00+0300
банк россии
эльвира набиуллина
экономический рост
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика не душит экономический рост России, при перегреве экономики рост спроса выливается в гораздо более значительное ускорение инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Вопреки распространенному мнению, жесткая денежно-кредитная политика сама по себе не душит экономический рост (России - ред.). В условиях, когда экономика находится в состоянии перегрева, дополнительный рост спроса, я уже тоже об этом неоднократно говорила, не приводит к значительному росту выпуска, а выливается в гораздо более значительное ускорение инфляции", - сказала она, выступая на пресс-конференции.Глава регулятора пояснила, что ЦБ РФ, как и любой ответственный центральный банк, старается смотреть на ситуацию предельно широко, и решение по денежно-кредитной политике принимаются исходя из макроэкономической оценки общего равновесия в экономике. Высокая инфляция – это показатель того, что рост спроса опережает возможности соразмерного расширения предложения. Это означает, что рост доходов и кредита превышает то, каким темпом предприятия в состоянии наращивать производство товаров и услуг."Мы своим инструментарием, а наш инструментарий – это влияние на рост кредита – можем значимо воздействовать только на спрос. Мнение, что доступность кредита быстро изменит ситуацию с предложением, с ростом производства товаров и услуг, действительно, согласуется с таким повседневным опытом, но если смотреть на макроуровне, то можно сказать, что оно ошибочно", - обращает внимание Набиуллина."Если в экономике все ресурсы, прежде всего, трудовые уже задействованы, требуется много времени, чтобы инвестиции в новое оборудование, в автоматизацию, в оптимизацию производственных процессов - мы видим, что компании этим сейчас занимаются - нужно время, чтобы эти инвестиции повысили потенциал экономики, возможности предложения рынку большего количества товаров и услуг", - также пояснила она.По ее словам, это процесс постепенный, занимает не месяцы, а кварталы или, может быть, даже годы. При этом если в экономике все время будет высокая инфляция, то неизбежно будут сохраняться и высокие процентные ставки - это будет постепенно тормозить инвестиционный процесс. Поэтому главный способ поддержания низкой инфляции – это приведение спроса в соответствие с возможностями расширения предложения товаров и услуг, отметила Набиуллина."Если рост доходов высокий, прибыли компаний тоже высокие, как сейчас, их вклад в рост спроса выше обычного, тогда кредит должен расти более умеренными темпами, а сбережения быть выше, чем обычно. Именно эту задачу и решает высокая ставка", - резюмировала она.
https://1prime.ru/20240426/stavka-847738397.html
https://1prime.ru/20240401/uzhestochenie-846972272.html
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эльвира набиуллина, экономический рост, денежно-кредитная политика
Банк России, Эльвира Набиуллина, экономический рост, денежно-кредитная политика
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика не душит экономический рост России, при перегреве экономики рост спроса выливается в гораздо более значительное ускорение инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Вопреки распространенному мнению, жесткая денежно-кредитная политика сама по себе не душит экономический рост (России - ред.). В условиях, когда экономика находится в состоянии перегрева, дополнительный рост спроса, я уже тоже об этом неоднократно говорила, не приводит к значительному росту выпуска, а выливается в гораздо более значительное ускорение инфляции", - сказала она, выступая на пресс-конференции.
Набиуллина раскрыла, как долго ЦБ готов держать ставку на высоких уровнях
Глава регулятора пояснила, что ЦБ РФ, как и любой ответственный центральный банк, старается смотреть на ситуацию предельно широко, и решение по денежно-кредитной политике принимаются исходя из макроэкономической оценки общего равновесия в экономике. Высокая инфляция – это показатель того, что рост спроса опережает возможности соразмерного расширения предложения. Это означает, что рост доходов и кредита превышает то, каким темпом предприятия в состоянии наращивать производство товаров и услуг.
"Мы своим инструментарием, а наш инструментарий – это влияние на рост кредита – можем значимо воздействовать только на спрос. Мнение, что доступность кредита быстро изменит ситуацию с предложением, с ростом производства товаров и услуг, действительно, согласуется с таким повседневным опытом, но если смотреть на макроуровне, то можно сказать, что оно ошибочно", - обращает внимание Набиуллина.
"Если в экономике все ресурсы, прежде всего, трудовые уже задействованы, требуется много времени, чтобы инвестиции в новое оборудование, в автоматизацию, в оптимизацию производственных процессов - мы видим, что компании этим сейчас занимаются - нужно время, чтобы эти инвестиции повысили потенциал экономики, возможности предложения рынку большего количества товаров и услуг", - также пояснила она.
Центробанк прогнозирует ужесточение денежно-кредитных условий в России
По ее словам, это процесс постепенный, занимает не месяцы, а кварталы или, может быть, даже годы. При этом если в экономике все время будет высокая инфляция, то неизбежно будут сохраняться и высокие процентные ставки - это будет постепенно тормозить инвестиционный процесс. Поэтому главный способ поддержания низкой инфляции – это приведение спроса в соответствие с возможностями расширения предложения товаров и услуг, отметила Набиуллина.
"Если рост доходов высокий, прибыли компаний тоже высокие, как сейчас, их вклад в рост спроса выше обычного, тогда кредит должен расти более умеренными темпами, а сбережения быть выше, чем обычно. Именно эту задачу и решает высокая ставка", - резюмировала она.