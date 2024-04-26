Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа - 26.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240426/dobycha-847730742.html
В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа
В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа - 26.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа
Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шлуьгинов. | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T13:07+0300
2024-04-26T13:07+0300
энергетика
паводок
добыча нефти
добыча газа
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acf26a0319ec5e7d398c93b5ad421e30.jpg
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шлуьгинов. "Никак не отразились на добычных проектах. Мы за этим смотрим", - ответил министр на вопрос о том, как паводки в Оренбурге и Тюмени отразились на добыче нефти и газа. "На производстве нефтепродуктов это никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен, но он и так должен был уходить на ремонт", - добавил Шульгинов. В начале апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. В связи с этим Орский нефтеперерабатывающий завод 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов. Однако уже в начале недели завод заявил о возобновлении производства нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
https://1prime.ru/20240426/tanker-847729805.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/02/835720238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16cb24087fcce6ca3d4a381bd4edcbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
паводок, добыча нефти, добыча газа
Энергетика, паводок, добыча нефти, добыча газа
13:07 26.04.2024
 
В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа

Шульгинов: паводки в регионах не отразились на добыче нефти и газа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шлуьгинов.
"Никак не отразились на добычных проектах. Мы за этим смотрим", - ответил министр на вопрос о том, как паводки в Оренбурге и Тюмени отразились на добыче нефти и газа.
"На производстве нефтепродуктов это никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен, но он и так должен был уходить на ремонт", - добавил Шульгинов.
В начале апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
В связи с этим Орский нефтеперерабатывающий завод 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов. Однако уже в начале недели завод заявил о возобновлении производства нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
СМИ: Индия может начать принимать нефть из России на танкерах "Совкомфлота"
12:34
 
Энергетикапаводокдобыча нефтидобыча газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала