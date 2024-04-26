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В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа

В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа - 26.04.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили влияние паводков на добычу нефти и газа

Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шлуьгинов. | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T13:07+0300

2024-04-26T13:07+0300

2024-04-26T13:07+0300

энергетика

паводок

добыча нефти

добыча газа

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Паводки в Оренбургской и Тюменской областях не отразились на добыче нефти и газа, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шлуьгинов. "Никак не отразились на добычных проектах. Мы за этим смотрим", - ответил министр на вопрос о том, как паводки в Оренбурге и Тюмени отразились на добыче нефти и газа. "На производстве нефтепродуктов это никак не отразилось. Кроме Орского завода, который был остановлен, но он и так должен был уходить на ремонт", - добавил Шульгинов. В начале апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня. В связи с этим Орский нефтеперерабатывающий завод 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов. Однако уже в начале недели завод заявил о возобновлении производства нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находится 581 человек, в том числе 201 ребенок. Затопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.

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паводок, добыча нефти, добыча газа