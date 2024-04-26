https://1prime.ru/20240426/dollar-847710519.html

Доллар дороже 100: почему это хорошо, а по 70 больше не будет

Доллар дороже 100: почему это хорошо, а по 70 больше не будет - 26.04.2024, ПРАЙМ

Доллар дороже 100: почему это хорошо, а по 70 больше не будет

Минэкономразвития выступило на этой неделе с пессимистичным прогнозом – дескать, доллар к 2026 году будет стоить дороже 100 рублей. Между тем, ранее власти... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T04:04+0300

2024-04-26T04:04+0300

2024-04-26T04:04+0300

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МОСКВА, 26 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэкономразвития выступило на этой неделе с пессимистичным прогнозом – дескать, доллар к 2026 году будет стоить дороже 100 рублей. Между тем, ранее власти называли оптимальным для бюджета курс 70-80 рублей за доллар. Что случилось с экономикой и куда заведет столь резкое ослабление нацвалюты, читайте в материале "Прайм".Догоним и перегоним АмерикуСреднюю оценку курса доллара в 2024 году министерство повысило с 90,1 рубля до 94,7 рубля. В 2025 году, согласно прогнозам, доллар будет стоить в среднем 98,6 рублей. В 2026 и 2027 годах он составит 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГлава ведомства Максим Решетников объясняет это мудреным понятием "инфляционный дифференциал". То есть, инфляция в России выше, чем в странах, являющихся ее главными торговыми партнерами. А она и там в последнее время растет. Вот рубль и не может удержаться.На длительном отрезке времени расхождение инфляционной динамики в странах-торговых партнерах действительно важно. "Это расхождение влияет на внешнюю торговлю и корректирует курсы валют участвующих в ней стран. Именно данным фактором Решетников и объяснил ожидания ослабления рубля в ближайшие годы", - пояснил экономист, бывший старший вице-президент Банка "Открытие" Константин Церазов.В последние двадцать лет потребительская инфляция в России в среднем превышала потребительскую инфляцию в США (в базисе год к году) примерно на 5,8%, а курс доллара к рублю в среднем рос на 7,7%. Разница в этих показателях обусловлена влиянием на курсы других факторов, помимо инфляции, однако тренд прослеживается четко, добавил он.Новые грани оптимизмаРанее министерство славилось оптимистичными оценками – оно стабильно обещало завидный экономический рост, слабую инфляцию и крепкий рубль. Так, в 2018 году ожидали доллара по 60 рублей с прицелом на 68 рублей в 2024 году. В 2022 году ожидания скорректировали: доллар по 78,7 на 2024 год. В реальности рубль девальвировался гораздо сильнее. Но теперь чиновники всерьез рассматривают возможность закрепления выше психологической отметки 100 рублей за доллар. Почему?Чтобы разобраться, важно понять, кто и как делает подобные прогнозы и что берут за основу. В прогнозных моделях, которые используют, в том числе, госструктуры, учтены сотни обстоятельств и факторов. "Они очень сложны, а результат предопределен совокупностью заложенных в модель предпосылок и сложных математических расчетов. И этому результату остается только верить", - отметил заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.Факторы, влияющие на курс рубля, вовсе не являются постоянными величинами. В краткосрочной перспективе все определяют потоки капитала, в средне- и долгосрочной возрастает значение счета текущих операций.Изменения прогноза курса рубля означают перемены в одной из этих составляющих – например, в оценке экспорта, импорта и счета текущих операций, объясняет экономист. Прогнозные поступления от экспорта могли уменьшиться в силу ограничений на поставки из России или падения мировых цен на нефть на фоне дисконтов к стоимости наших поставок из-за санкций.Могла быть и другая причина - рост спроса на импортные закупки в силу удорожания логистики или других причин. Например, износа оборудования – очень многие предприятия по-прежнему зависят от его импорта. Или формирования стабильных логистических цепочек: удается обходить даже ограничения с платежами, поэтому поставки в страну широкого ассортимента товаров уже налажены.Таким образом, оценка в 70-80 рублей за доллар (именно такой курс считался благоприятным для бюджета пару лет назад) была обусловлена реалиями того момента, а сейчас другие вводные. Поэтому бюджету нужен более слабый рубль, о чем сказано в обновленном прогнозе Решетникова. Этих уровней власти будут придерживаться.На самом деле, проблемы с экспортом и импортом носят более глобальный характер, нежели просто влияют на курс. "Если мы хотим низкую инфляцию, то импорт должен быть свободный, а в условиях проблем с платежами такого не получается. Импортные цены растут, заведение валюты на внутренний контур из-за проблем с переводами сейчас тоже непросто", - рассуждает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.В этой ситуации точность прогнозов, и без того невысокая, еще сильнее снижается. "Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем", - добавил специалист.Доллар по 70: сынок, это фантастикаВ целом возможностей для укрепления нацвалюты сейчас не много, скорее стоит говорить об ослаблении. При этом по паритету покупательной способности рубль должен быть примерно в два раза сильнее к доллару, однако мы видим то, что видим."Справедливости ради, слабая валюта выгодна экономике: она увеличивает поступления в бюджет от экспорта и сокращает импорт. И, возможно, даже стимулирует отечественного производителя", - пояснил Миронов.Поэтому возвращение рубля на отметку 70 за доллар, считавшуюся прежде оптимальной, теперь маловероятно. Бюджет по-прежнему ориентирован на доходы от экспорта в пересчете на рубли. Чем курс выше, тем больше поступает средств от уплаты налогов. Не стоит ждать и сокращения импорта, как это было летом 2022 года.Единственное, что может удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и естественное ослабление доллара к мировым валютам из-за изменений в экономике США. Но серьезно делать на это ставки пока не стоит, считает Федоров.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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