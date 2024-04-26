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ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту
ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту - 26.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту
Экономика России с текущего квартала, согласно базовому прогнозному сценарию Центробанка, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:08+0300
2024-04-26T15:21+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Экономика России с текущего квартала, согласно базовому прогнозному сценарию Центробанка, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Исходя из складывающейся ситуации в экономике в базовом сценарии мы повысили оценку роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год, сохранив прогноз на уровне 1-2% на следующий. В этом сценарии экономика со второго квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста", — сказала она.
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россия, новости, эльвира набиуллина
РОССИЯ, Новости, Банк России, Эльвира Набиуллина
ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту
ЦБ: экономика РФ со второго квартала начне переходить к сбалансированному росту
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Экономика России с текущего квартала, согласно базовому прогнозному сценарию Центробанка, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Исходя из складывающейся ситуации в экономике в базовом сценарии мы повысили оценку роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год, сохранив прогноз на уровне 1-2% на следующий. В этом сценарии экономика со второго квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста", — сказала она.