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ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту

ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту - 26.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал сроки перехода экономики России к сбалансированному росту

Экономика России с текущего квартала, согласно базовому прогнозному сценарию Центробанка, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:08+0300

2024-04-26T15:08+0300

2024-04-26T15:21+0300

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Экономика России с текущего квартала, согласно базовому прогнозному сценарию Центробанка, начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Исходя из складывающейся ситуации в экономике в базовом сценарии мы повысили оценку роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год, сохранив прогноз на уровне 1-2% на следующий. В этом сценарии экономика со второго квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста", — сказала она.

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россия, новости, эльвира набиуллина