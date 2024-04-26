https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html
В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - 26.04.2024, ПРАЙМ
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:40+0300
2024-04-26T09:40+0300
2024-04-26T09:47+0300
энергетика
минэнерго рф
отопительный сезон
электроэнергия
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.
https://1prime.ru/20240425/gazifikatsiya-847705927.html
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минэнерго рф, отопительный сезон, электроэнергия
Энергетика, Минэнерго РФ, отопительный сезон, электроэнергия
В России выросло потребление электроэнергии
Шульгинов: потребление электроэнергии в этом отопительном сезоне выросло на 3,5%
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.
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