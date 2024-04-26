https://1prime.ru/20240426/elektroenergiya-847719945.html

В России выросло потребление электроэнергии

В России выросло потребление электроэнергии - 26.04.2024, ПРАЙМ

В России выросло потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T09:40+0300

2024-04-26T09:40+0300

2024-04-26T09:47+0300

энергетика

минэнерго рф

отопительный сезон

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.

https://1prime.ru/20240425/gazifikatsiya-847705927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минэнерго рф, отопительный сезон, электроэнергия