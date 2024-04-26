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В России выросло потребление электроэнергии - 26.04.2024, ПРАЙМ
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В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - 26.04.2024, ПРАЙМ
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T09:40+0300
2024-04-26T09:47+0300
энергетика
минэнерго рф
отопительный сезон
электроэнергия
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.
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минэнерго рф, отопительный сезон, электроэнергия
Энергетика, Минэнерго РФ, отопительный сезон, электроэнергия
09:40 26.04.2024 (обновлено: 09:47 26.04.2024)
 
В России выросло потребление электроэнергии

Шульгинов: потребление электроэнергии в этом отопительном сезоне выросло на 3,5%

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в отопительном сезоне 2023-2024 годов выросло на 3,5% по сравнению с сезоном годом ранее, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.
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