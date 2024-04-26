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Мишустин оценил экономические позиции России в Евразии
Мишустин оценил экономические позиции России в Евразии - 26.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил экономические позиции России в Евразии
Россия сохраняет традиционно сильные позиции в Евразии, они основаны на фундаментальных факторах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T14:44+0300
2024-04-26T14:44+0300
2024-04-26T15:22+0300
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия сохраняет традиционно сильные позиции в Евразии, они основаны на фундаментальных факторах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире.Мишустин заявил, что одним из центров нового многополярного мира становится пространство Большой Евразии. В нем появляются новые точки экономического роста, сконцентрированы значительные запасы энергоресурсов, сырья, редкоземельных металлов, пресной воды, а также проходят ключевые транспортные логистические пути, связывающие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион."У России традиционно сильные позиции в Евразии, они основаны на фундаментальных исторических и социокультурных, географических и других факторах", - сказал российский премьер, отметив, что РФ активно работает в ЕАЭС и Союзном государстве, повышает эффективность деятельности СНГ.Также премьер сообщил, что концепция большого Евразийского партнерства определит приоритеты сотрудничества РФ с ближайшими партнерами."Готовится также концепция большого Евразийского партнерства, идею о создании которой выдвинул президент России. В ней должно быть четко отражено наше видение приоритетов сотрудничества с ближайшими соседями и союзниками", - сказал Мишустин.Он отметил, что в ходе стратегической сессии будут определены конкретные задачи и инициативы, которые станут основой для дальнейших программ интеграционного взаимодействия.
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михаил мишустин
Экономика, Михаил Мишустин
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия сохраняет традиционно сильные позиции в Евразии, они основаны на фундаментальных факторах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире.
Мишустин заявил, что одним из центров нового многополярного мира становится пространство Большой Евразии. В нем появляются новые точки экономического роста, сконцентрированы значительные запасы энергоресурсов, сырья, редкоземельных металлов, пресной воды, а также проходят ключевые транспортные логистические пути, связывающие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
"У России традиционно сильные позиции в Евразии, они основаны на фундаментальных исторических и социокультурных, географических и других факторах", - сказал российский премьер, отметив, что РФ активно работает в ЕАЭС и Союзном государстве, повышает эффективность деятельности СНГ.
Также премьер сообщил, что концепция большого Евразийского партнерства определит приоритеты сотрудничества РФ с ближайшими партнерами.
"Готовится также концепция большого Евразийского партнерства, идею о создании которой выдвинул президент России. В ней должно быть четко отражено наше видение приоритетов сотрудничества с ближайшими соседями и союзниками", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в ходе стратегической сессии будут определены конкретные задачи и инициативы, которые станут основой для дальнейших программ интеграционного взаимодействия.
Условия участия в мировой торговле становятся все жестче, заявил Мишустин