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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей - 26.04.2024, ПРАЙМ
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:11+0300
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 15.12 мск снижался на 68 копеек, до 97,98 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,53 рубля, доллара - на 47 копеек - до 91,47 рубля.
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Курс евро к рублю, РОССИЯ, евро, Новости
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Мосбирже ниже 98 рублей впервые с 6 марта
МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" к 15.12 мск снижался на 68 копеек, до 97,98 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,53 рубля, доллара - на 47 копеек - до 91,47 рубля.