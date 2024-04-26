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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей - 26.04.2024, ПРАЙМ
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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей - 26.04.2024, ПРАЙМ
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей
Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных... | 26.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 15.12 мск снижался на 68 копеек, до 97,98 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,53 рубля, доллара - на 47 копеек - до 91,47 рубля.
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Курс евро к рублю, РОССИЯ, евро, Новости
15:11 26.04.2024 (обновлено: 15:18 26.04.2024)
 
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Мосбирже ниже 98 рублей впервые с 6 марта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться: курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта, юань торгуется по 12,53 рубля, доллар – по 91,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" к 15.12 мск снижался на 68 копеек, до 97,98 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,53 рубля, доллара - на 47 копеек - до 91,47 рубля.
 
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