https://1prime.ru/20240426/f-16-847740218.html

Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США

Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США - 26.04.2024, ПРАЙМ

Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США

Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом в ходе встречи доноров Киева заявил глава Пентагона Ллойд... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T15:42+0300

2024-04-26T15:42+0300

2024-04-26T15:58+0300

вооружения

сша

украина

f-16

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_95dd0625f84e0bd32012be1908dbbdc0.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом в ходе встречи доноров Киева заявил глава Пентагона Ллойд Остин."В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сообщил он.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолеты. Белый дом подтвердил, что Украина получит эти боевые самолеты после завершения подготовки пилотов.Москва неоднократно отмечала, что Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая поставки оружия Киеву, а также подготовку украинских солдат.Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России.

https://1prime.ru/20240424/piloty-847671458.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, f-16, новости