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Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США - 26.04.2024, ПРАЙМ
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом в ходе встречи доноров Киева заявил глава Пентагона Ллойд... | 26.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-26T15:42+0300
2024-04-26T15:42+0300
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ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом в ходе встречи доноров Киева заявил глава Пентагона Ллойд Остин."В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сообщил он.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолеты. Белый дом подтвердил, что Украина получит эти боевые самолеты после завершения подготовки пилотов.Москва неоднократно отмечала, что Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая поставки оружия Киеву, а также подготовку украинских солдат.Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России.
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Вооружения, США, УКРАИНА, F-16, Новости
Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Остин: самолеты F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в этом году
ВАШИНГТОН, 26 апр - ПРАЙМ. Самолеты F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в этом году. Об этом в ходе встречи доноров Киева заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы", - сообщил он.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолеты. Белый дом подтвердил, что Украина получит эти боевые самолеты после завершения подготовки пилотов.
Москва неоднократно отмечала, что Соединенные Штаты и страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая поставки оружия Киеву, а также подготовку украинских солдат.
Ранее Россия направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России.
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16