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ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов - 26.04.2024, ПРАЙМ

ФАС попросили проверить рост стоимости авиабилетов

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова попросили руководителя Федеральной... | 26.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-26T10:18+0300

2024-04-26T10:18+0300

2024-04-26T10:18+0300

россия

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МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова попросили руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максима Шаскольского проверить рост стоимости авиабилетов, следует из их письма, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны", - сказано в письме депутатов, Депутаты напоминают, что 29 февраля в рамках оглашения послания Федеральному собранию РФ президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача увеличить интенсивность авиационного сообщения в России к 2030 году в полтора раза от уровня 2023 года. "Одним из необходимых условий для этого является доступность авиабилетов для российских граждан", - считают они. Вместе с тем, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне эконом-класса по России к февралю выросла на 42% по сравнению с февралем прошлого года. Средняя стоимость перелета в эконом-классе из расчета на 1 тысячу километров полета составила 7244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос на авиабилеты. Кроме того, экспертами прогнозируется дальнейший рост цен на авиабилеты, которые подорожают к концу года еще как минимум на 10%, обращают внимание депутаты. "Тем самым значительно снижается доступность авиабилетов для российских граждан. Это оказывает негативное влияние как на развитие отечественной авиаотрасли в целом, так и на достижение ключевых показателей, озвученных президентом России - увеличение интенсивности авиасообщения в 1,5 раза к 2030 году", - указывается в письме.

https://1prime.ru/20240327/aviabilety-846778409.html

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россия, фас рф, авиабилеты